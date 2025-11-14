Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti dizisine Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu! Selin Türkmen ile ilk karesi geldi

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar kadar yeni katılacak oyuncular da merak konusu oldu. Başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu ayrılığı gündem olurken diziye Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu. Yalçın Hafızoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen ile ilk karesini paylaştı.

Kızılcık Şerbeti dizisine Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu! Selin Türkmen ile ilk karesi geldi
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda peş peşe ayrılık haberleri yer aldı. ve diziden ayrılırken, diziye son olarak Yalçın Hafızoğlu dahil oldu. Hafızoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakteriyle yer alan Selin Türkmen'in partneri olarak diziye dahil oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE EMİR GELİYOR

Başrolünde Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbetine yeni oyuncular katılmaya başladı. Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde, Yalçın Hafızoğlu’nun oynadığı Emir karakteri, ilk kez izleyiciyle buluşacak. Çimen ve Emir’in arkadaş grubu sayesinde yollarının kesişeceği bölümde ikili, yeni aşka yelken açıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisine Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu! Selin Türkmen ile ilk karesi geldi

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE 4 OYUNCU AYRILIYOR

Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç Kızılcık Şerbeti dizisine veda ediyor. Batuhan Yüzgüleç hariç, 3 oyuncu 113. bölümde ölerek diziye veda edecek.

Kızılcık Şerbeti dizisine Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu! Selin Türkmen ile ilk karesi geldi

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'na teşekkür ederek, "Kızılcık Şerbeti Dizimizin değeri oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun" dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisine Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu! Selin Türkmen ile ilk karesi geldi
Ceyda Ateş zor günler geçiriyor! "Ağrı çekilmez halde"
