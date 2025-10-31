Menü Kapat
Medya
 Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 4 başrol oyuncu ayrılıyor

Yeni sezonuyla çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Yeni sezonda kadrosuna yeni oyuncular katan diziden 4 başrol oyuncusu ayrılık kararı aldı. Kızılcık Şerbeti'nde Firaz ve Işıl karakterlerinin yanı sıra ilk sezondan beri dizide olan 2 başrol oyuncusu da diziden ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 4 başrol oyuncu ayrılıyor
Dört sezondur ekranda olan ve her hafta çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinde bu sezon ayrılıklar gündem oldu. Geçtiğimiz sezon Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılmasıyla gündem olan dizide yeni sezonda da 4 başrol oyuncusuyla yollar ayrıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE 4 OYUNCU AYRILIK KARARI ALDI

Dün Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre; Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakteriyle yer alan ile Firaz karakterini oynayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kadrodan ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 4 başrol oyuncu ayrılıyor

SILA TÜRKOĞLU VE EMRAH ALTINTOPRAK DA KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR

Oya Doğan'ın iddiasına göre; Kızılcık Şerbeti'nde iki oyuncunun haberi gündem olurken bugün ise ilk bölümden beri dizinin kadrosunda yer alan 2 oyuncunun daha diziden ayrılacağı öğrenildi. Dizinin başrol oyuncusu, Doğa karakteriyle dizide yer alan ile Mustaf rolüyle dizide yer alan 'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 4 başrol oyuncu ayrılıyor
