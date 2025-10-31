Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 4 başrol oyuncu ayrılıyor

Kategoriler
Dört sezondur ekranda olan ve her hafta çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinde bu sezon ayrılıklar gündem oldu. Geçtiğimiz sezon Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılmasıyla gündem olan dizide yeni sezonda da 4 başrol oyuncusuyla yollar ayrıldı.
Dün Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre; Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakteriyle yer alan Ece İrtem ile Firaz karakterini oynayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kadrodan ayrıldı.
Oya Doğan'ın iddiasına göre; Kızılcık Şerbeti'nde iki oyuncunun ayrılık haberi gündem olurken bugün ise ilk bölümden beri dizinin kadrosunda yer alan 2 oyuncunun daha diziden ayrılacağı öğrenildi. Dizinin başrol oyuncusu, Doğa karakteriyle dizide yer alan Sıla Türkoğlu ile Mustaf rolüyle dizide yer alan Emrah Altıntoprak'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi.