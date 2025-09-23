Kuruluş Osman dizisinin Fatma Hatun'u Leya Kırşan'dan yeni proje

Kuruluş Osman dizisinde uzun süredir Fatma Hatun rolüyle yer alan Leya Kırşan, bu sezon adı Kuruluş Orhan olarak değiştirilen dizide yer almadı. Yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Leya Kırşan, Efes’in Sırrı” adlı çocuk filminde yer alacak.

LEYA KIRŞAN'DAN KURULUŞ OSMAN SONRASI YENİ PROJE

Leya Kırşan'ın kadrosunda yer aldığı Efes'in Sırrı filminin öyküsü Kamuran Süner’e, senaryosu Zeynep S. Çiçekoğlu’na ait. Gökhan Tiryaki’nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde son olarak “Kuruluş Osman”da yer alan Leya Kırşan katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Leya Kırşan, tarihsel bir girişle açılacak olan filmde “Hazal” rolünü oynayacak ve arkeolog rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Film antik Efes’te Herakleitos’un gençlik pınarını arayışıyla başlıyor ve günümüzde küçük bir kasabada yaşayan çocukların ve ailelerinin macerasına bağlanıyor.

LEYA KIRŞAN KURULUŞ OSMAN'IN YENİ SEZONUNUNDA YOK

17 yaşındaki Leya Kırşan, zaman atlaması nedeniyle Mert Yazıcıoğlu'lu Kuruluş Orhan'a veda etti. 17 yaşındaki oyuncu, Fatma Hatun karakteriyle yapımda yer alıyordu. Yeni sezonda karakterlerin yaşlarının büyüyecek olması nedeniyle Kırşan, 7. sezonda yer almayacak.