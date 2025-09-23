Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kuruluş Osman dizisinin Fatma Hatun'u Leya Kırşan'dan yeni proje

Kuruluş Osman dizisinde Fatma Hatun karakteriyle yer alan Leya Kırşan, Efes'in Sırrı filmiyle anlaşma yapıldı. 17 yaşındaki Leya Kırşan, zaman atlaması sebebiyle Kuruluş Orhan dizisinde yer almadı.

23.09.2025
23.09.2025
saat ikonu 17:12

dizisinde uzun süredir Fatma Hatun rolüyle yer alan Leya Kırşan, bu sezon adı Kuruluş Orhan olarak değiştirilen dizide yer almadı. Yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Leya Kırşan, Efes’in Sırrı” adlı çocuk filminde yer alacak.

LEYA KIRŞAN'DAN KURULUŞ OSMAN SONRASI YENİ PROJE

Leya Kırşan'ın kadrosunda yer aldığı Efes'in Sırrı filminin öyküsü Kamuran Süner’e, senaryosu Zeynep S. Çiçekoğlu’na ait. Gökhan Tiryaki’nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde son olarak “Kuruluş Osman”da yer alan Leya Kırşan katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Leya Kırşan, tarihsel bir girişle açılacak olan filmde “Hazal” rolünü oynayacak ve rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Film antik Efes’te Herakleitos’un gençlik pınarını arayışıyla başlıyor ve günümüzde küçük bir kasabada yaşayan çocukların ve ailelerinin macerasına bağlanıyor.

LEYA KIRŞAN KURULUŞ OSMAN'IN YENİ SEZONUNUNDA YOK

17 yaşındaki Leya Kırşan, zaman atlaması nedeniyle Mert Yazıcıoğlu'lu Kuruluş Orhan'a veda etti. 17 yaşındaki oyuncu, Fatma Hatun karakteriyle yapımda yer alıyordu. Yeni sezonda karakterlerin yaşlarının büyüyecek olması nedeniyle Kırşan, 7. sezonda yer almayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

LEYA KIRŞAN KAÇ YAŞINDA?
23 Mayıs 2008 doğumlu olan leya Kırşan, Tozkoparan ve Tozkoparan İskender adlı dizilerdeki rolleriyle tanınmıştır. 2015 yılında Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide, Maral Erdem'in küçüklüğünü, 2015 yılında yayımlanan Eve Dönüş dizisinde, Elif karakterini, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde, Zeynep Aksoy karakteriyle yer aldı.
