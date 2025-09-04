Özge Yağız, Gözleri Karadeniz dizisindeki oyunculuğuyla eleştiri yağmuruna tutuldu

Adını Sen Koy, Yemin, Sol Yanım, Baba ve Safir gibi yapımlarda rol alan Özge Yağız şimdilerde ise Gözleri Karadeniz dizisiyle ekranda. İlk bölümü sosyal medyada ses getiren dizi hakkında yorum yapan bazı izleyiciler Özge Yağız'ın oyunculuğunu eleştirdi.

ÖZGE YAĞIZ'IN OYUNCULUĞUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı2nınbaşrolünde yer aldığı 'Gözleri KaraDeniz' ilk bölümüyle ekrana geldi. Karadeniz'in eşsiz doğasını gözler önüne seren dizi, izleyicisini de ikiye böldü.

Özge Yağız'ın dizideki mimiklerine sosyal medyada eleştiri yağdı. Bazı izleyiciler, Özge Yağız'ın oyunculuğunu yetersiz bulurken, bazıları ise ilk bölümden bu kararın verilmeyeceğini savundu.

ÖZGE YAĞIZ KAÇ YAŞINDA?

26 Eylül 1997 doğumlu Özge yağız, ilk oyunculuk deneyimini, Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Adını Sen Koy dizisinde küçük bir rolle yaşadı. Özge Yağız Yemin dizisindeki ilk başrolüyle ise popüler oldu. Oyuncu peş peşe; Sol Yanım, Baba ve Safir dizilerinde rol aldı.