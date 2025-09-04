Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Özge Yağız, Gözleri Karadeniz dizisindeki oyunculuğuyla eleştiri yağmuruna tutuldu

Özge Yağız başrolü Halit Özgür Sarı ile paylaştığı Gözleri Karadeniz dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. İlk bölümü yayınlanan dizi, izleyicisini ikiye böldü. Bazı seyirciler Özge Yağız'ın oyunculuğunu eleştirdi.

Özge Yağız, Gözleri Karadeniz dizisindeki oyunculuğuyla eleştiri yağmuruna tutuldu
04.09.2025
04.09.2025
saat ikonu 12:29

Adını Sen Koy, Yemin, Sol Yanım, Baba ve Safir gibi yapımlarda rol alan şimdilerde ise Gözleri Karadeniz dizisiyle ekranda. İlk bölümü sosyal medyada ses getiren hakkında yorum yapan bazı izleyiciler Özge Yağız'ın oyunculuğunu eleştirdi.

ÖZGE YAĞIZ'IN OYUNCULUĞUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı2nınbaşrolünde yer aldığı 'Gözleri KaraDeniz' ilk bölümüyle ekrana geldi. Karadeniz'in eşsiz doğasını gözler önüne seren dizi, izleyicisini de ikiye böldü.

Özge Yağız, Gözleri Karadeniz dizisindeki oyunculuğuyla eleştiri yağmuruna tutuldu

Özge Yağız'ın dizideki mimiklerine sosyal medyada yağdı. Bazı izleyiciler, Özge Yağız'ın oyunculuğunu yetersiz bulurken, bazıları ise ilk bölümden bu kararın verilmeyeceğini savundu.

Özge Yağız, Gözleri Karadeniz dizisindeki oyunculuğuyla eleştiri yağmuruna tutuldu

ÖZGE YAĞIZ KAÇ YAŞINDA?

26 Eylül 1997 doğumlu Özge yağız, ilk deneyimini, Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Adını Sen Koy dizisinde küçük bir rolle yaşadı. Özge Yağız Yemin dizisindeki ilk başrolüyle ise popüler oldu. Oyuncu peş peşe; Sol Yanım, Baba ve Safir dizilerinde rol aldı.

Özge Yağız, Gözleri Karadeniz dizisindeki oyunculuğuyla eleştiri yağmuruna tutuldu
ETİKETLER
#dizi
#oyunculuk
#eleştiri
#özge yağız
#halit özgür sarı
#Gözleri Karadeniz
#Medya
