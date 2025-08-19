Sahipsizler dizisinin yıldızı Ali Öner evleniyor

Başrolünde Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül ve Kaan Miraç Sezen gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide rol alan Ali Öner evleniyor. Sevgilisinin adını gizleyen oyuncuya birçok isimden tebrik mesajı geldi.

SAHİPSİZLER'İN OYUNCUSU EVLENİYOR

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, evlilik yolunda ilk adımı attı. 29 yaşındaki Ali Öner, sevgilisine teknede evlenme teklif etti. Ünlü oyuncu, "Evet" yanıtını aldığı sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

ALİ ÖNER KİMDİR?

1996 doğumlu Ali Öner, kariyerine modellikle başladı. 2019 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında “En İyi Erkek Model” seçildi. Ardından oyunculuğa yönelen Öner, ilk olarak Mahrem adlı yapımla ekrana çıktı. Daha sonra Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım, O Kız, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman gibi birçok dizide rol aldı.