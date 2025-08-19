Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sahipsizler dizisinin yıldızı Ali Öner evleniyor

Sahipsizler dizisinde Fırat karakteriyle yer alan oyuncu Ali Öner evleniyor. 29 yaşındaki oyuncu sevgilisine evlenme teklif etti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 16:56

Başrolünde , ve Kaan Miraç Sezen gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide rol alan Ali Öner evleniyor. Sevgilisinin adını gizleyen oyuncuya birçok isimden tebrik mesajı geldi.

SAHİPSİZLER'İN OYUNCUSU EVLENİYOR

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, yolunda ilk adımı attı. 29 yaşındaki Ali Öner, sevgilisine teknede evlenme teklif etti. Ünlü oyuncu, "Evet" yanıtını aldığı sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sahipsizler dizisinin yıldızı Ali Öner evleniyor

ALİ ÖNER KİMDİR?

1996 doğumlu Ali Öner, kariyerine modellikle başladı. 2019 yılında katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında “En İyi Erkek Model” seçildi. Ardından oyunculuğa yönelen Öner, ilk olarak Mahrem adlı yapımla ekrana çıktı. Daha sonra Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım, O Kız, Yalı Çapkını, Kuruluş Osman gibi birçok dizide rol aldı.

Sahipsizler dizisinin yıldızı Ali Öner evleniyor
ETİKETLER
#evlilik
#burak berkay akgül
#hazal subaşı
#Ali Öner
#Sahipsizler
#Dizi Oyuncusu
#Medya
