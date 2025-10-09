Serkan Dokan’a “Yılın En Duyarlı Yapımcı ve Oyuncusu” ödülü

Sanat dünyasının dikkat çeken isimlerinden oyuncu ve yapımcı Serkan Dokan, Fashion TV tarafından düzenlenen “Yılın Enleri Ödülleri” gecesinde, “Yılın En Duyarlı Yapımcı ve Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ünlü isimlerin, sanat ve medya dünyasından birçok davetlinin katıldığı görkemli tören, renkli görüntülere sahne oldu. Serkan Dokan, yoğun alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak ödülünü aldı.

Kariyeri boyunca yalnızca başarılı oyunculuk performanslarıyla değil, toplumsal konulara duyarlılığıyla da öne çıkan Dokan, yaptığı anlamlı konuşmada sanatın gücüne dikkat çekti:

“Sanat sadece sahnede ya da ekranda değil, hayatın her alanında fark yaratma gücüne sahip. Bu ödül, farkındalık yaratma çabalarımızın görülmesi açısından benim için çok değerli. Yapımcısı ve oyuncusu olduğum Savaş Çocuklar Makarna filmiyle yaşanan acılara dikkat çekmek istedik. Sanatla yürümeye, bu tür konulara yeni projelerle hem ulusal hem de uluslararası alanda ses olmaya devam edeceğim. Bu ölümler ve zulümler artık son bulsun, yeter!”

Sözleriyle salonda duygusal anlar yaşatan Serkan Dokan, sanatın toplumsal sorumlulukla birleştiğinde ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini bir kez daha gösterdi.

Toplumsal farkındalığı, üretkenliği ve insan odaklı projeleriyle bilinen Dokan’ın bu anlamlı ödülü, gecenin en çok alkış alan anlarından biri olarak hafızalara kazındı.