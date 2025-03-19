Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yönetmen Carl Erik Rinsch Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

2018'de Conquest adlı 12 bölümlük bir dizinin yapımı için Netflix ile anlaşan yönetmen Carl Erik Rinsch'e proje için 55 milyon dolar verildi ancak yapım aşamalarının kaçırılması ve hiçbir bölümün tamamlanmaması nedeniyle proje dağıldı. Carl Erik Rinsch'e açılan davada tutuklama talebi geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yönetmen Carl Erik Rinsch Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 16:39

ABD'de ünlü Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch, dizi yapacağı iddiasıyla Netflix'ten aldığı parayı kendi ihtiyaçlarına harcayınca davalık oldu. ABD'li yönetmen Carl Erik Rinsch Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

11 MİLYON DOLAR BAŞINI YAKTI

Netflix, yapım aşamasındaki 'White Horse' isimli diziyi satın almak için 2018 - 2019 arasında yönetmen Carl Erik Rinsch'e 44milyon dolar ödeme yaptı. Ancak ABD'li yönetmen, diziyi tamamlamak için Netflix'ten 11 milyon dolar ek para talep etti. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Carl Rinsch, Netflix'ten aldığı 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmak yerine kendi kişisel hesabına aktardı. Bu parayla kripto para ve lüks araçlar satın aldığını öne sürülen 47 yaşındaki yönetmen, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamasıyla California'da tutuklandı.

Aynı gün hakim karşısına çıkarılan Rinsch, hakkındaki iddianamenin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti. 2013 yapımı '47 Ronin' ve 2010 yapımı 'The Gift' gibi yapımların yönetmeni olarak tanınan Carl Rinsch'in New York'taki duruşma tarihi henüz belli değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arzu Sabancı mezun oldu! Sınav sorularını sosyal medyadan paylaştı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#kara para aklama
#netflix
#dizi
#meydan
#Carl Erik Rinsch
#Hollywood Yönetmeni
#White Horse
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.