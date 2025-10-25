Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2 milyon TL’ye sahibinden en iyi ikinci el SUV modelleri belirlendi! Güney Koreliler Alman devlerini adeta solladı

Ekim 25, 2025 10:00
1
2 milyon TL’ye sahibinden en iyi ikinci el SUV modelleri belirlendi! Güney Koreliler Alman devlerini adeta solladı

Türkiye ikinci el otomobil piyasasında 2 milyon TL'lik bütçe, artık sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda modern teknoloji, düşük kilometre ve premium hissiyat anlamına geliyor. Bu fiyat aralığında, kompakt SUV'ların en donanımlı versiyonlarından, üst segmentin giriş modellerine kadar, sizi servise bağlamayacak 10 SUV modeli belirlendi.

2
BMW X1

BMW X1 (2016 - 2018 Jenerasyonu): Premium markaya bu bütçeyle giriş yapmak isteyenler için X1, güçlü bir seçenektir. Bu fiyata 2016-2018 model yılları arasındaki dizel otomatik versiyonları, BMW'nin sürüş dinamiklerini ve prestijini sunar.

3
Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA (2016 - 2018 Jenerasyonu): Mercedes'in kompakt SUV'u GLA, bu bütçede prestij ve konfor arayanlar için bir diğer premium seçenektir. Bu fiyata genellikle dizel otomatik versiyonları bulunabilir.

4
Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan (2018 - 2020 Model Yılları): Alman kalitesini, premium hissiyatı ve güçlü şasiyi arayanlar için Tiguan, bu bütçenin en iyi C-SUV'larından biridir. Bu fiyata 1.4 TSI veya 1.6 TDI motorlu, tam otomatik şanzımanlı (DSG) versiyonları bulunabilir. Fiyat istikrarı çok yüksektir.

5
Kia Sportage

Kia Sportage (2020 - 2022 Model Yılları): Tucson ile aynı platformu paylaşan Kia Sportage, keskin hatları ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çeker. Bu bütçe, size düşük kilometreli ve tam otomatik dizel versiyonlarını alma imkanı sunar. Kia'nın uzun garanti süresi ve artan popülaritesi, ikinci el değerini güçlü tutar.

6
Ford Kuga

Ford Kuga (2018 - 2021 Model Yılları): SUV pazarının köklü modellerinden Kuga, geniş iç hacmi ve sağlamlığıyla bilinir. Bu bütçeyle, dizel ve benzinli otomatik versiyonları bulunabilir. Sürüş dinamikleri ve güvenlik donanımları açısından güçlü bir tercihtir.

7
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson (2020 - 2022 Model Yılları): Hyundai'nin agresif tasarımı ve güvenilirliğiyle öne çıkan Tucson'un bu bütçeyle 2020-2022 model yılları arasındaki dizel veya benzinli otomatik versiyonlarına ulaşmak mümkündür. Geniş iç hacmi, zengin donanımı ve Kore markalarının artan güvenilirliği, onu en çok aranan SUV'lardan biri yapar.

8
Renault Kadjar

Renault Kadjar / Austral (2019 - 2022 Model Yılları): Renault'nun C-SUV segmentindeki güçlü modelleri olan Kadjar ve yeni Austral, bu bütçede yüksek donanım seviyesi sunar. Özellikle 1.3 TCe veya 1.5 dCi motorlu otomatik versiyonları, yaygın servis ağı ve kolay parça bulunabilirliğiyle öne çıkar.

9
Toyota C-HR Hybrid

Toyota C-HR Hybrid (2020 - 2022 Model Yılları): Yakıt ekonomisini ve Toyota'nın benzersiz hibrit sorunsuzluğunu arayanlar için C-HR, bu bütçenin en çevreci ve mantıklı seçeneğidir. Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı düşük tüketim ve yüksek ikinci el değeri, onu cazip bir yatırım haline getirir.

10
Nissan Qashqai

Nissan Qashqai (2020 - 2022 J11 Kasa): Kompakt SUV segmentinin öncüsü Qashqai, Türkiye piyasasında en çok bilinen ve güvenilen modellerden biridir. Bu bütçeyle, 1.3 benzinli DIG-T veya 1.5 dCi dizel motorlu otomatik versiyonlarına ulaşılabilir. Yüksek piyasa likiditesi ve sorunsuz motorları, onu risksiz bir yatırım yapar.

11
Peugeot 3008

Peugeot 3008 (2019 - 2021 Yeni Jenerasyon): Kompakt SUV segmentinde premium bir iç mekan, fütüristik tasarım (i-Cockpit) ve güçlü bir sürüş arayanlar için 3008 idealdir. Bu bütçeyle, 1.5 BlueHDi dizel otomatik versiyonları, zengin donanım seviyesiyle bulunabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.