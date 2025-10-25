2 milyon TL’ye sahibinden en iyi ikinci el SUV modelleri belirlendi! Güney Koreliler Alman devlerini adeta solladı

Kategoriler
Türkiye ikinci el otomobil piyasasında 2 milyon TL'lik bütçe, artık sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda modern teknoloji, düşük kilometre ve premium hissiyat anlamına geliyor. Bu fiyat aralığında, kompakt SUV'ların en donanımlı versiyonlarından, üst segmentin giriş modellerine kadar, sizi servise bağlamayacak 10 SUV modeli belirlendi.
BMW X1 (2016 - 2018 Jenerasyonu): Premium markaya bu bütçeyle giriş yapmak isteyenler için X1, güçlü bir seçenektir. Bu fiyata 2016-2018 model yılları arasındaki dizel otomatik versiyonları, BMW'nin sürüş dinamiklerini ve prestijini sunar.
Mercedes-Benz GLA (2016 - 2018 Jenerasyonu): Mercedes'in kompakt SUV'u GLA, bu bütçede prestij ve konfor arayanlar için bir diğer premium seçenektir. Bu fiyata genellikle dizel otomatik versiyonları bulunabilir.
Volkswagen Tiguan (2018 - 2020 Model Yılları): Alman kalitesini, premium hissiyatı ve güçlü şasiyi arayanlar için Tiguan, bu bütçenin en iyi C-SUV'larından biridir. Bu fiyata 1.4 TSI veya 1.6 TDI motorlu, tam otomatik şanzımanlı (DSG) versiyonları bulunabilir. Fiyat istikrarı çok yüksektir.
Kia Sportage (2020 - 2022 Model Yılları): Tucson ile aynı platformu paylaşan Kia Sportage, keskin hatları ve yüksek donanım seviyesiyle dikkat çeker. Bu bütçe, size düşük kilometreli ve tam otomatik dizel versiyonlarını alma imkanı sunar. Kia'nın uzun garanti süresi ve artan popülaritesi, ikinci el değerini güçlü tutar.
Ford Kuga (2018 - 2021 Model Yılları): SUV pazarının köklü modellerinden Kuga, geniş iç hacmi ve sağlamlığıyla bilinir. Bu bütçeyle, dizel ve benzinli otomatik versiyonları bulunabilir. Sürüş dinamikleri ve güvenlik donanımları açısından güçlü bir tercihtir.
Hyundai Tucson (2020 - 2022 Model Yılları): Hyundai'nin agresif tasarımı ve güvenilirliğiyle öne çıkan Tucson'un bu bütçeyle 2020-2022 model yılları arasındaki dizel veya benzinli otomatik versiyonlarına ulaşmak mümkündür. Geniş iç hacmi, zengin donanımı ve Kore markalarının artan güvenilirliği, onu en çok aranan SUV'lardan biri yapar.
Renault Kadjar / Austral (2019 - 2022 Model Yılları): Renault'nun C-SUV segmentindeki güçlü modelleri olan Kadjar ve yeni Austral, bu bütçede yüksek donanım seviyesi sunar. Özellikle 1.3 TCe veya 1.5 dCi motorlu otomatik versiyonları, yaygın servis ağı ve kolay parça bulunabilirliğiyle öne çıkar.
Toyota C-HR Hybrid (2020 - 2022 Model Yılları): Yakıt ekonomisini ve Toyota'nın benzersiz hibrit sorunsuzluğunu arayanlar için C-HR, bu bütçenin en çevreci ve mantıklı seçeneğidir. Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı düşük tüketim ve yüksek ikinci el değeri, onu cazip bir yatırım haline getirir.
Nissan Qashqai (2020 - 2022 J11 Kasa): Kompakt SUV segmentinin öncüsü Qashqai, Türkiye piyasasında en çok bilinen ve güvenilen modellerden biridir. Bu bütçeyle, 1.3 benzinli DIG-T veya 1.5 dCi dizel motorlu otomatik versiyonlarına ulaşılabilir. Yüksek piyasa likiditesi ve sorunsuz motorları, onu risksiz bir yatırım yapar.
Peugeot 3008 (2019 - 2021 Yeni Jenerasyon): Kompakt SUV segmentinde premium bir iç mekan, fütüristik tasarım (i-Cockpit) ve güçlü bir sürüş arayanlar için 3008 idealdir. Bu bütçeyle, 1.5 BlueHDi dizel otomatik versiyonları, zengin donanım seviyesiyle bulunabilir.