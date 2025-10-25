2 milyon TL’ye sahibinden en iyi ikinci el SUV modelleri belirlendi! Güney Koreliler Alman devlerini adeta solladı

Türkiye ikinci el otomobil piyasasında 2 milyon TL'lik bütçe, artık sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda modern teknoloji, düşük kilometre ve premium hissiyat anlamına geliyor. Bu fiyat aralığında, kompakt SUV'ların en donanımlı versiyonlarından, üst segmentin giriş modellerine kadar, sizi servise bağlamayacak 10 SUV modeli belirlendi.