4K Detailing, PPF Kaplama Sektöründeki Liderliğini Yeni Şubesiyle Pekiştiriyor

Sektörde kalite, güven ve teknolojik altyapıyı bir arada sunan 4K Detailing, yeni şubesini Beylikdüzü’nün en prestijli noktalarından birinde hizmete açarak büyüme hedeflerinde önemli bir adım daha atıyor.

Toplam 1.000 metrekarelik geniş ve modern tesis, yalnızca PPF kaplama hizmetlerinde değil; araç koruma, detaylı temizlik ve profesyonel bakım alanlarında da ileri teknoloji çözümler sunmak üzere tasarlandı. 4K Detailing’in sektördeki kurumsal kimliğini güçlendiren bu yeni merkez, markanın hizmet standartlarını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

Sektörün lider firmalarından biri haline gelen 4K Detailing, geliştirdiği yüksek kalite standartları ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla PPF kaplama alanında fark yaratmaya devam ediyor. Aracını korumak isteyen kullanıcılar için uzun ömürlü, yüksek performanslı ve garanti kapsamlı çözümler sunan marka, sektördeki yeniliklerin Türkiye’deki uygulayıcıları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

4K Detailing Yönetim Kurulu Başkanı Arda Doğan, yeni şubenin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada:

“PPF kaplama sektöründe çıtayı her zaman bir adım ileri taşıma hedefindeyiz. Üsküdar ve Beylikdüzü şubelerimizde yakaladığımız başarıyı şimdi çok daha büyük bir tesiste, çok daha geniş bir hizmet kapasitesiyle sürdürüyoruz. 4K Detailing olarak hem sektöre yön veren hem de kalite standartlarını belirleyen bir marka olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni açılan 4K Detailing Beylikdüzü şubesi, markanın sektördeki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak konumlanıyor. PPF kaplama sektörünün öncülerinden biri olan 4K Detailing, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü kurumsal yapısıyla Türkiye genelinde büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.