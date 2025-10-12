Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

750 bin TL’ye en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! İşte ikinci eldeki en iyi seçenekler

Türkiye ikinci el otomobil piyasasında 750 bin TL, artık sadece eski modellerin değil, aynı zamanda otomatik vitesli ve nispeten genç, donanımlı modellere ulaşma imkanı sunan kritik bir bütçe. Uzmanlar, bu fiyat aralığında sizi servise bağlamayacak, yakıt cimrisi ve yüksek piyasa likiditesine sahip 10 otomobil modelini belirledi. Bu bütçeyle, ikinci el pazarının zirvesindeki fırsatlar yakalanıyor.

750 bin TL’ye en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! İşte ikinci eldeki en iyi seçenekler
Serhat Yıldız
12.10.2025
12.10.2025
Otomobil fiyatlarındaki keskin artışlar devam etse de, 750 bin TL'lik bir bütçe, ikinci el pazarında alıcısına önemli bir hareket alanı ve çok daha yeni modellerde seçenekler sunuyor. Bu fiyat aralığı, genellikle 2017-2020 model yılları arasındaki popüler C segmenti araçların orta ve üst donanım seviyelerini kapsar. Alıcıların bu bütçeden beklentisi yüksektir: hem güvenilirlik hem de konfor. Bu nedenle, bir otomobilin yedek parça maliyeti, yakıt tüketimi ve mekanik geçmişi, fiyat etiketinden çok daha önemli hale gelir.

750 bin TL’ye en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! İşte ikinci eldeki en iyi seçenekler

750 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

750 bin TL'lik bütçe, Türkiye ikinci el piyasasında alıcıyı en çok aranan özelliklerle buluşturur: daha genç model yılı, makul kilometre ve otomatik şanzıman seçeneği. Bu parayla lüks segmentten bir araç almak yerine, alıcının güçlü, ekonomik ve parça maliyeti düşük olan C segmenti sedan ve hatchback'lerin nispeten daha donanımlı versiyonlarına odaklanması gerekir. Başarılı bir alım, bu bütçenin büyük bir kısmını mekanik sağlamlığa ve yetkili servis geçmişine ayırmaktan geçer.

750 bin TL’ye en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! İşte ikinci eldeki en iyi seçenekler

750 BİN TL'YE ALINABİLECEK EN İYİ 10 İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELİ

Uzmanların güvenilirlik, yedek parça maliyeti ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği modeller şunlardır:

1. (2018 - 2020 Model Yılları): Sorunsuzluk ve yüksek dayanıklılık arayanlar için Toyota Corolla, her zaman güvenilir bir limandır. Bu bütçeyle, 2018-2020 model yılları arasındaki 1.6 VVT-i benzinli veya Hybrid (daha yüksek kilometreli) versiyonlarını bulmak mümkündür. Düşük arıza oranı ve yüksek ikinci el değeri, onu uzun vadeli bir yatırım haline getirir.

2. Honda Civic (2018 - 2020 FC5 Kasa): Performans, konfor ve güvenilirliği bir arada isteyenler için Honda Civic, VTEC motoru ve geniş iç hacmiyle tercih edilen bir modeldir. Bu bütçeyle, 2018-2020 model yılları arasındaki otomatik şanzımanlı versiyonlarına ulaşmak mümkündür. Yüksek piyasa likiditesi ve sağlamlığı, onu cazip bir seçenek yapar.

3. Renault Megane Sedan (2018 - 2021 Model Yılları): C segmentinde konforlu ve geniş bir araç arayanlar için Renault Megane Sedan, uygun fiyatıyla iyi bir tercihtir. Bu bütçeyle, 2018-2021 model yılları arasındaki dizel 1.5 dCi veya benzinli TCe motorlu otomatik şanzımanlı versiyonları bulunabilir. Yaygın servis ağı ve parçalarının kolay bulunması, Megane'ı cazip kılan temel faktörlerdir.

4. Nissan Qashqai (2017 - 2019 J11 Kasa): Kompakt SUV segmentine bu bütçeyle giriş yapmak isteyenler için Qashqai, popülaritesi yüksek bir seçenektir. Özellikle 1.5 dCi dizel motorlu otomatik versiyonları, yakıt ekonomisi ve konforuyla bilinir. Nissan'ın yüksek piyasa likiditesi, aracı satarken değerini korumasına yardımcı olur.

5. Volkswagen Golf / Polo (2017 - 2019 Model Yılları): Alman kalitesini ve kompakt sürüş dinamiklerini bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Golf ve Polo'nun daha yeni, güncel jenerasyonları hedeflenmelidir. Bu fiyata, 1.0 TSI veya 1.6 TDI motorlu, DSG şanzımanlı (dikkatli kontrol gerektirir) versiyonları bulunabilir.

6. Fiat Egea Cross (2021 - 2023 Model Yılları): SUV görünümünü ve yerli üretimin avantajlarını isteyenler için Fiat Egea Cross, bu bütçenin en genç seçeneklerindendir. 2021 ve sonrası model yılları bulunabilir. Yeni model yılı, daha az yıpranmış araçlar anlamına gelirken, düşük bakım maliyetiyle de öne çıkar.

7. Opel Astra (2017 - 2020 K Jenerasyonu): C segmenti hatchback arayanlar için Opel Astra, bu bütçede modern donanım ve güçlü bir şasi sunar. 1.6 dizel CDTI motoru hem sessiz hem de yakıt açısından verimlidir. Geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla öne çıkan bir seçenektir.

8. Hyundai i30 (2017 - 2019 Model Yılları): Kompakt hatchback segmentinde konforlu ve donanımlı bir alternatif arayanlar için Hyundai i30, bu bütçenin akılcı tercihlerindendir. 1.6 CRDI dizel otomatik versiyonları, yakıt ekonomisi ve Kore markalarının artan güvenilirliğiyle dikkat çeker.

9. Kia Sportage (2016 - 2018 Model Yılları): Nissan Qashqai'ye güçlü bir alternatif olan Kia Sportage'ın bu jenerasyonları, modern tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkar. Bu bütçede dizel otomatik versiyonları bulunabilir ve Hyundai Tucson ile aynı mekanik altyapıyı paylaşır.

10. Peugeot 3008 (2017 - 2018 İlk Jenerasyon): Kompakt SUV segmentinde daha premium bir iç mekan ve fütüristik tasarım arayanlar için Peugeot 3008'in ilk jenerasyonları bu bütçeye yaklaşmıştır. Özellikle 1.6 BlueHDi dizel motorlu otomatik versiyonları, yüksek donanım seviyesiyle cazip bir seçenektir.

750 bin TL’ye en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! İşte ikinci eldeki en iyi seçenekler

BU BÜTÇEDE ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu fiyat bandındaki araçlar, genellikle 5-8 yaş aralığındadır. Bu nedenle alıcının, kozmetik kusurları göz ardı edip mekanik ve yasal sağlamlığa odaklanması gerekir.

  • Mekanik Durum ve Şanzıman Kontrolü: Bu yaş aralığındaki otomatik şanzımanlı araçlar (özellikle DSG veya PowerShift'in ilk jenerasyonları), kronik sorunlara sahip olabilir. Mutlaka uzun ve detaylı bir test sürüşü yapılmalı ve şanzıman uzmanına kontrol ettirilmelidir.
  • Hasar Geçmişi ve Ekspertiz: Mutlaka Tramer kaydı kontrol edilmeli ve ağır hasar veya pert kaydı olan araçlardan uzak durulmalıdır. Bağımsız ve güvenilir bir oto ekspertiz firmasına aracı götürmek, motor, şanzıman ve şasi durumu hakkında en doğru bilgiyi sağlayacaktır.
  • Servis Geçmişi: Aracın tüm periyodik bakım kayıtlarını yetkili servisten veya önceki sahiplerinden sorgulamak, motorun düzenli bakım görüp görmediği konusunda en güvenilir bilgiyi sağlar.

750 bin TL'lik bütçe, Türkiye piyasasında alıcıları, doğru tercihle uzun yıllar hizmet verecek, sağlam ve donanımlı modellerle buluşturmaya devam ediyor. Bu fiyat aralığında, doğru araştırma yapan, titiz ve bilinçli alıcılar en kârlı yatırımı yapacaktır.

750 bin TL’ye en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu! İşte ikinci eldeki en iyi seçenekler

