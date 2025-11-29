Alıcıları pusuda bekliyor! En yüksek satılma ihtimali olan otomobiller belli oldu

Bayileren alınan bazı sıfır otomobiller kısa sürede kullanıcı tarafından ilan verilse de çabuk satılma ihtimali yüksek. Iseecars'da yapılan araştırmalarda bir yıl içinde tekrar en yüksek satılma ihtimali olan sıfır otomobiller belli oldu. İşte o otomobiller: