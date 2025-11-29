Alıcıları pusuda bekliyor! En yüksek satılma ihtimali olan otomobiller belli oldu

Kategoriler
Bazı sıfır otomobiller beğenilmeyip kullanıcısı tarafından kısa sürede ilana koyulabiliyor. Ancak birçok markanın hemen alıcısı bulunabiliyor. Yeni araştırmalara göre satılma ihtimali en yüksek araçlar belli oldu.
Küresel piyasalarda en çok satılan ve uzak durulması gereken otomobiller belli oluyor. Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yeni araştırmaların sonuçları dikkat çekiyor.
Satın alındıktan kısa bir süre sonra tekrar satılan her yeni otomobil lüks model olmaktan çıkabiliyor. İkinci el otomobil olarak piyasada yerini alan bu otomobillerde bakım ve teknik masraflar kullanıcıları en çok meşgul eden konuların başında.
Bayileren alınan bazı sıfır otomobiller kısa sürede kullanıcı tarafından ilan verilse de çabuk satılma ihtimali yüksek. Iseecars'da yapılan araştırmalarda bir yıl içinde tekrar en yüksek satılma ihtimali olan sıfır otomobiller belli oldu. İşte o otomobiller:
MINI Clubman - Erken satış oranı: %11,4
Mitsubishi Mirage G4 - Erken satış oranı: %8,6
Mazda CX-70 - Erken satış oranı: %7,2
Hyundai SONATA - Erken satış oranı: %6,4
Mazda CX-90 - Erken satış oranı: %6,4
Hyundai SANTA CRUZ - Erken satış oranı: %6,4
Toyota GR Corolla - Erken satış oranı: %6,3
Jeep Cherokee - Erken satış oranı: %6,3