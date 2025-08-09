Menü Kapat
Editor
Editor
 Murat Makas

Aracınızdan gelen sesi trim sesi deyip geçiştirmeyin! Basit bir sesten fazlası olabilir

En sevdiğiniz şarkıyı dinlerken veya sessiz bir yolda seyrederken, aracınızın kapı içinden, gösterge panelinden veya koltuklardan gelen o sinir bozucu trim sesleri, sürüş keyfinizi kaçırabilir. Ancak bu sesler, sadece birer rahatsızlık kaynağı değil, aynı zamanda size bir şey anlatmaya çalışan önemli birer uyarı olabilir.

Aracınızdan gelen sesi trim sesi deyip geçiştirmeyin! Basit bir sesten fazlası olabilir
Murat Makas
09.08.2025
saat ikonu 10:00
09.08.2025
saat ikonu 10:00

Otomobiller, zamanla mekanik yorgunluğa ve malzeme aşınmasına bağlı olarak çeşitli sesler çıkarmaya başlar. Özellikle iç mekan aksamlarından (trim) gelen tıkırtı, gıcırtı ve çıtırtı gibi sesler, yeni araçlarda bile can sıkıcı olabilirken, eski araçlarda neredeyse kaçınılmaz hale gelir. Sürücü için bu sesler, aracın yaşlandığının veya kalitesinin düştüğünün bir göstergesi gibi algılanabilir. Çoğu sürücü bu sesleri görmezden gelmeyi tercih etse de, bir sesin kaynağını bulup ne anlama geldiğini anlamak, bazen basit bir çözümle giderilebilecekken, bazen de çok daha büyük bir arızanın ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle, otomobilinizle aranızdaki iletişimin bir parçası olarak bu seslere kulak vermek, sürüş konforunuz ve güvenliğiniz için hayati önem taşır.

Aracınızdan gelen sesi trim sesi deyip geçiştirmeyin! Basit bir sesten fazlası olabilir

TRİM SESLERİNİN SEBEBİ FARKLI OLABİLİR

Trim sesleri, genellikle bir aracın iç aksamında kullanılan plastik, metal veya deri gibi malzemelerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanır. Bu seslerin temel nedenleri arasında malzeme yorgunluğu ve gevşeyen bağlantı elemanları yer alır. Zamanla, plastik parçalar esnekliğini kaybeder ve genleşip büzüşerek çıkarmaya başlar. Gösterge panelindeki havalandırma ızgaralarından, kapı içlerindeki panellere, torpido gözünden orta konsola kadar birçok parçanın birleşim noktaları ses kaynağı olabilir. Aracın titreşimleri nedeniyle vida, klips veya plastik tırnaklar gevşeyebilir ve bu da can sıkıcı seslerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca, termal değişimler de önemlidir; sıcak yaz günlerinde plastiklerin genleşmesi veya soğuk kış günlerinde büzüşmesi, trim parçalarında seslere yol açabilir. Genellikle bu sesler, aracın mekanik sağlığıyla doğrudan ilgili değildir ve kolayca giderilebilir.

Ancak bazı durumlarda, bir "trim sesi" gibi algılanan sesler, aslında çok daha ciddi bir arızanın ilk belirtisi olabilir ve bu seslere karşı duyarlı olmak gerekir.

Aracınızdan gelen sesi trim sesi deyip geçiştirmeyin! Basit bir sesten fazlası olabilir

CİDDİYE ALINMASI GEREKEN UYARILAR

Her ses bir arızaya işaret etmese de, bazı seslerin kaynağı ve yapısı, daha büyük bir sorunun habercisi olabilir.

Öncelikle, süspansiyondan gelen seslere dikkat etmek gerekir. Aracın altından, özellikle kasislerden geçerken veya bozuk yollarda seyir halindeyken gelen "gıcırtı", "çatırtı" veya "tıkırtı" gibi sesler, süspansiyon sistemindeki parçaların aşınmış olabileceğini gösterir. Amortisör takozları, salıncak burçları veya rot başları gibi parçalar yıprandığında bu tür sesler çıkarır. Bu parçaların zamanında değiştirilmemesi, sürüş konforunu ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir ve daha büyük hasarlara yol açabilir.

İkinci olarak, bölümünden gelen sesler genellikle daha ciddidir. Motorun devri değişirken veya ani hızlanmalarda gelen "vuruntu", "tıkırtı" veya "zırıltı" gibi sesler, motor takozlarının eskidiğini, motor kayışlarının gevşediğini veya egzoz sisteminde bir gevşeklik olduğunu gösterebilir. Örneğin, eskiyen motor takozları motorun normalden fazla titreşim yapmasına neden olabilirken, gevşemiş bir V-kayışı da ses çıkarabilir ve motorun performansını etkileyebilir.

Üçüncü olarak, frenlerden veya şanzımandan gelen sesler de önemlidir. Fren pedalına bastığınızda gelen "metalik sürtünme" sesi, fren balatalarının bitmek üzere olduğunun veya fren disklerinin aşındığının açık bir işaretidir. Bu ses, fren sisteminin zamanının geldiğini gösterir ve hayati bir güvenlik uyarısıdır. Vites değiştirirken veya rölantide duyulan "uğultu" veya "vuruntu" sesi ise şanzımanda bir olabileceğinin habercisi olabilir. Özellikle otomatik şanzımanlarda bu sesler, büyük bir onarım maliyetinin habercisi olabilir.

Aracınızdan gelen sesi trim sesi deyip geçiştirmeyin! Basit bir sesten fazlası olabilir

TRİM SESLERİNİ GİDERME YOLLARI VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Eğer aracınızdaki seslerin sadece basit trim sesleri olduğuna inanıyorsanız, bu sesleri gidermek için bazı pratik yöntemler deneyebilirsiniz. Sesin tam olarak nereden geldiğini belirlemek, çözüme ulaşmak için ilk adımdır. Bir yolcudan yardım isteyerek veya farklı hız ve yol koşullarında dinleyerek sesin kaynağını tespit etmeye çalışın.

Sesin geldiği bölgedeki plastik parçaların arasına kumaş bant, keçe veya özel ses yalıtım malzemeleri yerleştirmek, sesin kesilmesini sağlayabilir. Gevşemiş vida ve klipsler varsa, bunları dikkatlice sıkmak da sesi kesebilir. Ancak ses yalıtım malzemelerini kullanırken dikkatli olmak ve aracın elektronik aksamına veya hava yastığı sistemlerine zarar vermemek gerekir.

En iyi çözüm, bu tür seslerin hiç oluşmamasını sağlamaktır. Aracınızın periyodik bakımlarını aksatmamak, hem motor hem de süspansiyon sistemindeki olası arızaları önceden tespit etmeye yardımcı olur. Ayrıca, aracın iç temizliğini yaparken plastik ve diğer yüzeyleri koruyucu spreylerle silmek, malzemelerin ömrünü uzatır ve ses oluşumunu geciktirebilir. Unutmayın, aracınızdaki her ses, size bir mesaj iletiyor olabilir. Basit bir tıkırtı gibi görünen seslere bile kulak vermek, hem sürüş konforunuzu artırır hem de olası büyük arızaların önüne geçerek cebinizi korur.

Aracınızdan gelen sesi trim sesi deyip geçiştirmeyin! Basit bir sesten fazlası olabilir
#Otomobil
#motor
#arıza
#bakım
#ses
#Trim
#Süspansiyon
#Otomobil
