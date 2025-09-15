BYD’nin işi zora girdi: Kimseyi ikna edemiyor

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 45 milyar dolarlık hisse satışı sonrası baskı daha da arttı. Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri, dört ay önce gördüğü zirveden bu yana yüzde 30’dan fazla değer kaybetti. Analistlerin satış tavsiyeleri ise 2022’den bu yana görülmemiş seviyelere çıktı.

KÂRLAR HIZLA ERİYOR

BYD, agresif fiyat indirimleriyle pazarda öne çıkmaya çalışsa da yatırımcıların sabrı tükeniyor. Şirketin Haziran çeyreğinde açıkladığı yüzde 30’luk kâr düşüşü, son üç yıldaki ilk gerileme oldu. Pazar payı uğruna yapılan indirimler maliyetleri artırırken kârlılığı da aşındırdı. Üstelik yıl başında duyurulan 5,5 milyonluk teslimat hedefi 4,6 milyona çekildi. Şirketin kalan dört ayda 1,7 milyon araç teslim etmesi gerekiyor ki bu da oldukça zor görünüyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Geely ve Leapmotor gibi rakiplerin güçlenmesi, BYD’nin pazar payı planlarını zora sokuyor. Pekin yönetimi de sektördeki aşırı rekabeti ve deflasyonist baskıları sınırlamak için müdahalelerini artırıyor. Uzmanlar, BYD’nin ürün portföyünü yenilemesi gerektiğini söylüyor. Şirket 2026’ya kadar yeni modeller çıkarmayı planlasa da bazı lansmanların rakiplerin çıkışları yüzünden ertelendiği belirtiliyor.

YURTDIŞINDA TABLO FARKLI

Çin iç pazarında baskı artsa da BYD’nin yurtdışındaki performansı güçlü seyrediyor. Yeni ürün lansmanları ve artan yerel üretimle şirket, 2025 için 900 bin ila 1 milyon araç satışını hedefliyor. Bu rakam yıl başındaki beklentilerin üzerinde. Hisse değerlemesi de ileriye dönük kazançların 17 katı seviyesinde seyrediyor. Haziran’dan bu yana opsiyon hacmi üç katına çıkarak rekor kırdı.