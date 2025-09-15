Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

BYD’nin işi zora girdi: Kimseyi ikna edemiyor

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, ülkedeki yıkıcı fiyat savaşlarının ortasında yatırımcılarını ikna etmekte zorlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BYD’nin işi zora girdi: Kimseyi ikna edemiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:45

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 45 milyar dolarlık hisse satışı sonrası baskı daha da arttı. Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri, dört ay önce gördüğü zirveden bu yana yüzde 30’dan fazla değer kaybetti. Analistlerin satış tavsiyeleri ise 2022’den bu yana görülmemiş seviyelere çıktı.

BYD’nin işi zora girdi: Kimseyi ikna edemiyor

KÂRLAR HIZLA ERİYOR

, agresif fiyat indirimleriyle pazarda öne çıkmaya çalışsa da yatırımcıların sabrı tükeniyor. Şirketin Haziran çeyreğinde açıkladığı yüzde 30’luk kâr düşüşü, son üç yıldaki ilk gerileme oldu. Pazar payı uğruna yapılan indirimler maliyetleri artırırken kârlılığı da aşındırdı. Üstelik yıl başında duyurulan 5,5 milyonluk teslimat hedefi 4,6 milyona çekildi. Şirketin kalan dört ayda 1,7 milyon araç teslim etmesi gerekiyor ki bu da oldukça zor görünüyor.

BYD’nin işi zora girdi: Kimseyi ikna edemiyor

REKABET KIZIŞIYOR

Geely ve Leapmotor gibi rakiplerin güçlenmesi, BYD’nin pazar payı planlarını zora sokuyor. Pekin yönetimi de sektördeki aşırı rekabeti ve deflasyonist baskıları sınırlamak için müdahalelerini artırıyor. Uzmanlar, BYD’nin ürün portföyünü yenilemesi gerektiğini söylüyor. Şirket 2026’ya kadar yeni modeller çıkarmayı planlasa da bazı lansmanların rakiplerin çıkışları yüzünden ertelendiği belirtiliyor.

BYD’nin işi zora girdi: Kimseyi ikna edemiyor

YURTDIŞINDA TABLO FARKLI

Çin iç pazarında baskı artsa da BYD’nin yurtdışındaki performansı güçlü seyrediyor. Yeni ürün lansmanları ve artan yerel üretimle şirket, 2025 için 900 bin ila 1 milyon araç satışını hedefliyor. Bu rakam yıl başındaki beklentilerin üzerinde. Hisse değerlemesi de ileriye dönük kazançların 17 katı seviyesinde seyrediyor. Haziran’dan bu yana opsiyon hacmi üç katına çıkarak rekor kırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomotiv devi BYD’den Türkiye açıklaması! Manisa fabrikası için net tarih verdi: Üretim başlıyor
ETİKETLER
#byd
#elektrikli araç
#kar
#rekabet
#hisse senedi
#Pazar Payı
#Hong Kong Borsası
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.