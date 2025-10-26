Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

BYD’nin yeni pickup modeli Avrupa patentinde göründü

Çinli üretici, küresel pazarlara açılacak yeni monokok pickup modelini EUIPO tescilinde gösterdi. Araç, Shark serisinin giriş seviyesi olacak.

BYD’nin yeni pickup modeli Avrupa patentinde göründü
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 14:32

Çinli otomotiv devi BYD, küresel pazarlara sunacağı yeni pickup modelini Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) aracılığıyla resmen tescil ettirdi. 23 Ekim’de yayımlanan patent dosyaları, markanın tamamen yeni pickup’ını ilk kez tüm hatlarıyla gözler önüne serdi.

Yeni modelin, halihazırda Shark 6 ile temsil edilen serinin giriş seviyesi olacağı belirtiliyor. ’nin bu hamlesi, markanın pickup segmentinde küresel rekabete katılma hedefini de net biçimde ortaya koyuyor.

BYD’nin yeni pickup modeli Avrupa patentinde göründü

MONOKOK GÖVDE, SEAL U TEMELLİ TASARIM

Patent görsellerine bakıldığında, aracın monokok gövde yapısına sahip olduğu dikkat çekiyor. Bu da, modelin aslında 2020’de tanıtılan BYD Song Plus —bizdeki adıyla Seal U— temel alınarak geliştirildiği ihtimalini güçlendiriyor.

Ön kısım, çamurluklar ve kapı tasarımı Song Plus ile büyük ölçüde aynı. Aracın kısa kasası ise oranlarıyla Hyundai Santa Cruz’u anımsatıyor. Dikey şekilde konumlandırılmış stop grubu, ince bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Alt gövde boyunca uzanan plastik korumalar da dayanıklılığı artıran detaylar arasında.

Yakıt kapağı arka sol çamurlukta yer alırken, şarj portu kapağı sağ tarafa konumlandırılmış. Ayrıca tavan rayları ve geri görüş kamerası gibi donanımlar da tasarımda öne çıkıyor.

BYD’nin yeni pickup modeli Avrupa patentinde göründü

SHARK 6’DAKİ HİBRİT SİSTEM KULLANILABİLİR

BYD, yeni pickup’ın teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak Çinli kaynaklara göre , Shark 6’da kullanılan DMO şarj edilebilir hibrit sistemini paylaşabilir.

