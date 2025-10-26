BYD’nin yeni pickup modeli Avrupa patentinde göründü

Çinli otomotiv devi BYD, küresel pazarlara sunacağı yeni pickup modelini Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) aracılığıyla resmen tescil ettirdi. 23 Ekim’de yayımlanan patent dosyaları, markanın tamamen yeni pickup’ını ilk kez tüm hatlarıyla gözler önüne serdi.

Yeni modelin, halihazırda Shark 6 ile temsil edilen serinin giriş seviyesi olacağı belirtiliyor. BYD’nin bu hamlesi, markanın pickup segmentinde küresel rekabete katılma hedefini de net biçimde ortaya koyuyor.

MONOKOK GÖVDE, SEAL U TEMELLİ TASARIM

Patent görsellerine bakıldığında, aracın monokok gövde yapısına sahip olduğu dikkat çekiyor. Bu da, modelin aslında 2020’de tanıtılan BYD Song Plus —bizdeki adıyla Seal U— temel alınarak geliştirildiği ihtimalini güçlendiriyor.

Ön kısım, çamurluklar ve kapı tasarımı Song Plus ile büyük ölçüde aynı. Aracın kısa kasası ise oranlarıyla Hyundai Santa Cruz’u anımsatıyor. Dikey şekilde konumlandırılmış stop grubu, ince bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Alt gövde boyunca uzanan plastik korumalar da dayanıklılığı artıran detaylar arasında.

Yakıt kapağı arka sol çamurlukta yer alırken, şarj portu kapağı sağ tarafa konumlandırılmış. Ayrıca tavan rayları ve geri görüş kamerası gibi donanımlar da tasarımda öne çıkıyor.

SHARK 6’DAKİ HİBRİT SİSTEM KULLANILABİLİR

BYD, yeni pickup’ın teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Ancak Çinli kaynaklara göre araç, Shark 6’da kullanılan DMO şarj edilebilir hibrit sistemini paylaşabilir.