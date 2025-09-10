Çin'den Tesla'ya yasaklama hazırlığı! 'Gizli kapı kolları' tartışılıyor

Çin, Elon Musk 'ın sahibi olduğu ABD’li elektrikli otomotiv üreticisi Tesla’ya yönelik flaş bir kararın eşiğinde. Firmanın geliştirdiği gizli kapı kollarının güvenlik sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle sektör genelinde kaldırılması hazırlığı yapılıyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Independent'ta yer alan haberde, yasağın gündeme gelmesinin en büyük nedeninin gömme tasarımla ilgili arıza oranları ve güvenlik sorunları olduğu belirtildi. Çin'in kısıtlamaları devreye alması durumunda ise Çin'de satılan Tesla marka yeni araçların Temmuz 2027'den itibaren mekanik kapı kollarına sahip olması zorunluluğu doğacak. Bu durum, firmanın tamamen yeni bir tasarım hamlesine gitmesine yol açabilir. Ancak Elon Musk'ın yöneticilerin itirazlarına rağmen gizli kapı kolları konusunda ısrarcı davrandığı belirtiliyor.

ONARIMLARIN YÜZDE 12'Sİ KAPI KOLLARI

Firma, yeni kol tasarımını ilk olarak 2012 yılında Model S serisinde kullanmıştı. Kilit açıldığında kapı kolları dışarı çıkıyor, araç hareket edince ise otomatik olarak içeri giriyor. Ancak otomobil üreticileri, kapı kollarının yüksek hızlarda sürtünmeyi azalttığını iddia ediyor. Bir elektrikli Tesla'nın kapı kolu arızaları, bu firmaya ait onarım işlemlerinin yüzde 12'sini oluşturuyor.

ÇARPMA SONRASI ARIZALANIYOR

Bu arada, elektrikli kapı kollarının kısa devre yaparak yolcuları araçlarda mahsur bıraktığı iddiası da gündeme gelmişti. Çin Sigorta Otomotiv Teknolojisi Araştırma Enstitüsü'nün (C-IASI) yaptığı testlere göre, elektronik kapı kollarının yandan çarpma sonrası yüzde 33 oranında arıza veriyor. C-IASI'ye göre mekanik kapı kollarında ise bu türden arıza oranı yüzde 2.