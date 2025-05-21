Çinli firma öyle bir elektrikli araç bataryası yaptı ki! 1 dakikada 150 KM menzil sunuyor

Batarya üreticisi SEVB, sadece 1 dakikalık şarjla 150 kilometre yol gidebilecek kadar enerji sağlayan yeni nesil bataryasını tanıttı. "Star Chaser 2.0" adı verilen sistem, elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri olan uzun şarj süresi problemini adeta tarihe gömüyor.

Çinli batarya üreticisi SEVB, 1 dakikalık şarjla 150 kilometreden fazla menzil sunan dünyanın ilk 1.400 A ultra hızlı şarj olabilen bataryasını tanıttı. Star Chaser 2.0 adı verilen batarya, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Batarya Fuarı'nda duyuruldu.

Günümüzde bir elektrikli aracın bataryası tam dolduğunda, full depolu içten yanmalı motorlu (ICE) bir araçla hemen aynı menzili sunabiliyor. Bu nedenle batarya üreticileri, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki bir diğer büyük engel olan "yakıt ikmali süresi" sorununu çözmeye odaklanmış durumda.

Bir benzinli aracın yakıt ikmali 5 dakikadan kısa sürerken, elektrikli modellerin benzer bir menzil sağlamak için çok daha uzun süre şarj edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla batarya üreticileri de bu süreyi azaltmak için çok yüksek şarj oranlarına (C değeri) ulaşmaya çalışıyorlar.

Örneğin, 4C sınıfı bir şarj cihazı bataryayı 15 dakikada doldurabilirken, SEVB'nin yeni çözümü bunu bir adım daha ileri taşıyor ve 12C şarj oranı ile sadece 5 dakikada tam şarj vaat ediyor.

STAR CHASER BATARYASI HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Uluslararası Batarya Fuarı'nda tanıtılan Star Chaser 2.0, 2022'de piyasaya sürülen önceki nesil Star Chaser'in 4C şarj oranının çok ötesine geçen ikinci nesil bir sistem. SEVB yıllar içinde batarya paketi teknolojilerine büyük yatırımlar yaptı. Şirket, termal-elektrik ayrımı ile yüksek enerji yoğunluğunu destekleyen Tianqing mimarisi adlı kendi teknolojisini kullanıyor.

Batarya paketlerinin içine doğrudan esnek baskılı devreler (FPC) ve entegre sıvı soğutmalı batarya kesme ünitesi (BDU) yerleştirerek hem alan tasarrufu sağlayan hem de güvenliği artıran firma, 12C şarjı mümkün hale getirmiş.

"Xinxingchi 2.0 Kiloamp Extreme Charging Edition" adlı sistem, şarj altyapısında kilit rol oynuyor ve 1.400 A akımla bataryayı şarj edebiliyor. Aracın 1.000V platformuyla birleştiğinde, 1.4 megawattlık (MW) flaş şarj kapasitesine ulaşıyor.

Şirket güvenliği de pas geçmemiş. Termal kaçaklar ve yangın riski gibi sorunların önüne geçmek amacıyla; çok katmanlı sandviç soğutma,yüzde 50 artırılmış soğutma alanı ve havacılık sınıfı yalıtım teknolojileri batarya sistemine entegre edilmiş durumda.Bu sayede batarya, -20 derecede kapasitesinin yüzde 90'ını kullanabiliyor.