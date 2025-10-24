Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Dizel Skoda Superb tek depoyla 2.831 kilometre yaptı!

Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk’in kullandığı Skoda Superb TDI, tek depo yakıtla 2.831 kilometre yol katederek yeni bir dünya rekoruna imza attı. Üstelik aracın tüketimi bazı bölümlerde 100 kilometrede sadece 2.2 litreye kadar düştü.

Dizel Skoda Superb tek depoyla 2.831 kilometre yaptı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 12:25

Skoda’nın dördüncü nesil Superb TDI modeli, yakıt tasarrufunda çıtayı arşa çıkardı. Polonyalı ralli pilotu Miko Marczyk’in direksiyonunda olduğu araç, tek depo yakıtla tam 2.831 kilometre yol yaptı. Üstelik bu yolculukta ortalama tüketim 100 kilometrede 2.61 litre olarak ölçüldü.

Skoda’nın 68 litrelik deposu, bu kadar uzun bir menzile ulaşmayı sağladı. Karşılaştırmak gerekirse, fabrikanın açıkladığı resmi tüketim değeri 4.8 litreydi. Yani Superb, fabrika verisini neredeyse yarıya indirmeyi başardı.

Dizel Skoda Superb tek depoyla 2.831 kilometre yaptı!

REKOR YOLCULUK: LODZ’DAN HOLLANDA’YA

Marczyk, Polonya’nın Lodz kentinden yola çıkıp Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda üzerinden geçen uzun bir rotayı tamamladı. Yolculuk boyunca ortalama 80 km/s hızla ilerledi.

Fransa’da rüzgârın yönü avantaj sağladığında tüketim, kısa süreliğine 2.2 litre/100 km seviyesine kadar düştü. Bu, dizel bir sedan için neredeyse inanılmaz bir değer.

Dizel Skoda Superb tek depoyla 2.831 kilometre yaptı!

TEKNİK DETAYLAR FARKINI ORTAYA KOYDU

denemesinde kullanılan araç, 2.0 litrelik 150 beygirlik TDI motor ve DSG otomatik şanzıman kombinasyonuna sahipti. Skoda, aerodinamik verimliliği artırmak için Sportline süspansiyonla aracı 15 milimetre alçaltmış ve düşük yuvarlanma dirençli lastikler tercih etmişti.

Bu küçük dokunuşlar, yakıt tasarrufunda büyük fark oluşturdu.

Dizel Skoda Superb tek depoyla 2.831 kilometre yaptı!

SÜRÜCÜDEN TASARRUF TÜYOLARI

Marczyk, rekorun ardından sürücülere için bazı basit ama etkili öneriler paylaştı:

Lastik basıncını her zaman ideal seviyede tutun.

Uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenin.

Trafiği önceden okuyun, gereksiz frenlerden kaçının.

Mümkünse Eco modunu tercih edin ve yumuşak hızlanın.
Rüzgârın yönünü de hesaba katın.

Dizel Skoda Superb tek depoyla 2.831 kilometre yaptı!
