Elektrikli araba almak isteyenler için hayati bilgi: Tesla Türkiye batarya değişim ücretlerini açıkladı

Elektrikli araçlara şüpheyle yaklaşan sürücülerin en büyük endişelerinden biri, batarya ömrü dolduğunda ortaya çıkacak yüksek değişim maliyeti oluyor. Ancak Türkiye'nin 2025 yılında en çok satan elektrikli otomobillerinden biri olan Tesla Model Y'nin batarya değişim maliyetleri sanıldığı kadar yüksek değil.

TESLA MODEL Y'NİN BATARYA DEĞİŞİM FİYATLARI BELLİ OLDU

Donanım Haber'in aktardığına göre Tesla, hem yeni hem de eski Model Y versiyonları için batarya değişim fiyatlarını belirledi. İşçilik maliyeti ve KDV hariç olacak şekilde belirlenen ücretler şöyle:

Yeni kasa Model Y için:

Standart Range Arkadan Çekiş: 389 bin 573 TL

Long Range Dört Çeker: 690 bin 965 TL

Eski kasa Model Y için: 410 bin 455 TL - 690 bin 965 TL arası

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ (EYLÜL 2025)

Batarya değişim fiyatlarının yanı sıra Tesla Model Y'nin güncel satış fiyatları da şu şekilde:

Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2 milyon 305 bin 500 TL

2 milyon 305 bin 500 TL Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3 milyon 225 bin 240 TL

3 milyon 225 bin 240 TL Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL

3 milyon 998 bin 400 TL Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL

ŞARJ ÜCRETLERİNİ ZAMLAMIŞTI

Tesla geçtiğimiz günlerde Supercharger'larda şarj başına uygulanan ücreti 7,80 TL'den 8,50 TL'ye çıkardı. Diğer marka elektrikli araç sahipleri ise artık kWh başına 9,70 TL yerine 10,60 TL ödeme yapacaklar. Şarjsız bekleme ücreti ise 20 TL / dakika olarak belirlendi.