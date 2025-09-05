Elektrikli araba almak isteyenler için hayati bilgi: Tesla Türkiye batarya değişim ücretlerini açıkladı

Elektrikli araçlara şüpheyle yaklaşan sürücülerin en büyük endişelerinden biri, batarya ömrü dolduğunda ortaya çıkacak yüksek değişim maliyeti oluyor. Ancak Türkiye'nin 2025 yılında en çok satan elektrikli otomobillerinden biri olan Tesla Model Y'nin batarya değişim maliyetleri sanıldığı kadar yüksek değil.
Donanım Haber'in aktardığına göre Tesla, hem yeni hem de eski Model Y versiyonları için batarya değişim fiyatlarını belirledi. İşçilik maliyeti ve KDV hariç olacak şekilde belirlenen ücretler şöyle:
Yeni kasa Model Y için:
Eski kasa Model Y için: 410 bin 455 TL - 690 bin 965 TL arası
Batarya değişim fiyatlarının yanı sıra Tesla Model Y'nin güncel satış fiyatları da şu şekilde:
Tesla geçtiğimiz günlerde Supercharger'larda şarj başına uygulanan ücreti 7,80 TL'den 8,50 TL'ye çıkardı. Diğer marka elektrikli araç sahipleri ise artık kWh başına 9,70 TL yerine 10,60 TL ödeme yapacaklar. Şarjsız bekleme ücreti ise 20 TL / dakika olarak belirlendi.