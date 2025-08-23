Menü Kapat
Otomobil
Editor
Editor
 | Murat Makas

En çok satan SUV otomobiller belli oldu! Araç piyasasının başını döndüren marka

Otomobil piyasasında SUV modeller adından söz ettiriyor. Geçen yıla göre en çok satan SUV otomobiller belli oldu. Popüler modellerin yanı sıra görsel tasarımlarıyla öne çıkan modeller de listeye girerek araç piyasasını salladı.

En çok satan SUV otomobiller belli oldu! Araç piyasasının başını döndüren marka
piyasasında 2025 yılında araçlar tutkulu hale geliyor. SUV araçlar listelerini alt üst etti. Daha uzun ve daha ferah olmalarına rağmen, sedan muadillerinden genellikle biraz daha pahalı ve yakıt açısından daha tasarruflu olan SUV'ler, motorlu taşıtın herkes için doğal evrimi haline geldi.

En çok satan SUV otomobiller belli oldu! Araç piyasasının başını döndüren marka

SUV OTOMOBİLLERE BÜYÜK İLGİ

Otomobil tutkunlarının 2025 yılında en çok ilgi gösterdiği, en çok satan SUV modeller incelendi. 2025'in ilk yarısında 95.972 adetlik satış rakamına ulaşan Subaru Forester, Amerika'da çok popüler.

En çok satan SUV otomobiller belli oldu! Araç piyasasının başını döndüren marka

Yılın ilk altı ayında altı haneli rakamlara yaklaşan satış rakamlarıyla Jeep Grand Cherokee, 99.668 adetlik satış rakamıyla dikkat çekti. Ford ise Ocak-Haziran ayları arasında 104.929 adet Explorer sattı; bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse aynı. Yedinci sırada, 2024'e göre %22 düşüşle 109.563 adetlik satışa ulaşan Nissan Rogue yer alıyor.

En çok satan SUV otomobiller belli oldu! Araç piyasasının başını döndüren marka

Motor1.com'da yer alan detaylarda satış listesinde Chevrolet, Hyundai, ve gibi popüler markalar ön sıralarda yer alıyor.

İŞTE 2025'İN EN ÇOK SATAN SUV'LARI

1. Toyota RAV4: 239.451 Adet
2.Honda CR-V: 212.561 Adet
3.Tesla Model Y: 150.171 Birim (tahmini)
4.Chevrolet Equinox: 129.889 Ünite
5.Chevrolet Trax: 119.593 Adet
6.Hyundai Tucson: 113.310 Ünite
7.Nissan Rogue: 109.563 Adet
8.Ford Explorer: 104.929 Adet
9.Jeep Grand Cherokee: 99.668 Adet
10.Subaru Forester: 95.972 Adet

En çok satan SUV otomobiller belli oldu! Araç piyasasının başını döndüren marka

Sıkça Sorulan Sorular

SUV otomobil ne demek?
'Sport Utility Vehicle' kelimelerinin kısaltılması olan SUV, birçok farklı özelliği barındırır. Türkçe karşılığı "Spor Amaçlı Arazi Aracı" olan arabalar oldukça güçlüdür. Dört çeker araçlar şehir içi kullanıma uygun şekilde tasarlanır.
