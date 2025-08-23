En çok satan SUV otomobiller belli oldu! Araç piyasasının başını döndüren marka

Otomobil piyasasında 2025 yılında SUV araçlar tutkulu hale geliyor. SUV araçlar satış listelerini alt üst etti. Daha uzun ve daha ferah olmalarına rağmen, sedan muadillerinden genellikle biraz daha pahalı ve yakıt açısından daha tasarruflu olan SUV'ler, motorlu taşıtın herkes için doğal evrimi haline geldi.

SUV OTOMOBİLLERE BÜYÜK İLGİ

Otomobil tutkunlarının 2025 yılında en çok ilgi gösterdiği, en çok satan SUV modeller incelendi. 2025'in ilk yarısında 95.972 adetlik satış rakamına ulaşan Subaru Forester, Amerika'da çok popüler.

Yılın ilk altı ayında altı haneli rakamlara yaklaşan satış rakamlarıyla Jeep Grand Cherokee, 99.668 adetlik satış rakamıyla dikkat çekti. Ford ise Ocak-Haziran ayları arasında 104.929 adet Explorer sattı; bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse aynı. Yedinci sırada, 2024'e göre %22 düşüşle 109.563 adetlik satışa ulaşan Nissan Rogue yer alıyor.

Motor1.com'da yer alan detaylarda satış listesinde Chevrolet, Hyundai, Tesla ve Toyota gibi popüler markalar ön sıralarda yer alıyor.

İŞTE 2025'İN EN ÇOK SATAN SUV'LARI

1. Toyota RAV4: 239.451 Adet

2.Honda CR-V: 212.561 Adet

3.Tesla Model Y: 150.171 Birim (tahmini)

4.Chevrolet Equinox: 129.889 Ünite

5.Chevrolet Trax: 119.593 Adet

6.Hyundai Tucson: 113.310 Ünite

7.Nissan Rogue: 109.563 Adet

8.Ford Explorer: 104.929 Adet

9.Jeep Grand Cherokee: 99.668 Adet

10.Subaru Forester: 95.972 Adet