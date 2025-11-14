Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ford CEO’su Tesla ve Çinli rakipleri söktü, şok oldu

Jim Farley, Tesla ve Çinli elektrikli araçların detaylarını inceledikten sonra Ford’un radikal biçimde değişmesi gerektiğini söyledi.

Ford CEO’su Tesla ve Çinli rakipleri söktü, şok oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 11:51

CEO’su Jim Farley, ve Çinli elektrikli araç üreticilerinin ne kadar ileride olduğunu, ancak onları parçalayıp incelediklerinde fark ettiklerini söyledi. “Office Hours: Business Edition” podcast’ine konuşan Farley, ilk Tesla Model 3’ü söktükleri anı anlatırken, “Çok duygulandım. Parçaladığımızda ortaya çıkan tablo gerçekten şok ediciydi” ifadelerini kullandı. Farley’e göre bu süreç, Ford için adeta bir uyanış olmuş.

MACH-E’DE 1,6 KİLOMETRE FAZLADAN KABLO: “AĞIRLIĞI ARTIRIYOR”

Farley, Ford’un Mustang Mach-E modelinde Tesla’ya kıyasla yaklaşık 1,6 kilometre daha fazla elektrik kablosu bulunduğunu söyledi. Bu fazlalık, aracın hem daha ağır olmasına hem de daha büyük — dolayısıyla daha pahalı — bir batarya gerektirmesine yol açıyor.

Rakip araçları “söküp inceleme” yöntemi otomotivde yaygın bir pratik. Örneğin elektrikli araç işine yeni giren Xiaomi’nin CEO’su da geçtiğimiz yıl üç Tesla Model Y satın alarak her bileşenini tek tek incelettiklerini açıklamıştı.

Farley ise 2020’de Ford’un başına geçtiğinden beri benzer bir yaklaşımı savunuyor ve bu söküm sürecinin, şirketin köklü biçimde yenilenmesine olan inancını güçlendirdiğini söylüyor.

ZARAR EDEN “MODEL E” BİRİMİ: “PİŞMAN DEĞİLİM”

Farley, 2022’de Ford’un elektrikli araç operasyonlarını “Model E” adıyla ayrı bir yapıya dönüştürmüştü. Model E, 2024’te 5 milyar dolardan fazla zarar açıkladı ve bu yıl da benzer bir tablo bekleniyor. Ancak Farley, bu hamleden geri dönmeye niyetli değil. Ona göre Ford’un elektrikli araçlardan vazgeçmesi, küresel bir şirket olma iddiasıyla çelişiyor.

“ÇİNLİLER ÇOK ÜSTÜN, AMA HAYRAN OLMAMAK ZOR”

Ford CEO’su, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Batılı markalar için “varoluşsal bir tehdit” olduğunu sık sık dile getiriyor. Haziranda Çinli elektrikli araçları “Batılı muadillerinden çok daha üstün” diyerek övmüştü. Geçen ay ise gibi şirketlerin “küresel pazarı ele geçirdiğini” söylemişti.

Çin’de satılan yeni araçların yaklaşık %50’si elektrikli. ABD’de ise bu oran yalnızca %10 civarında. Çinli üreticilerin yüksek teknolojiyle uygun fiyatı bir araya getirmesi, onları özellikle Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerde hızla öne taşıyor.

Farley, eleştirilerinin yanında açıkça bir hayranlık da duyuyor. Hatta geçen yıl Xiaomi’nin ürettiği SU7 modelini altı ay boyunca kullanıp “Arabayı geri vermek istemedim” demişti.

ABD PAZARI SERT ÇIKTI: “MÜŞTERİ UCUZ MODEL İSTİYOR”

Farley, ABD’deki elektrikli araç pazarının beklediklerinden farklı işlediğini de itiraf ediyor. Yüksek fiyatlı, 70–80 bin dolarlık modeller yerine Amerikalı müşterilerin daha ucuz elektrikli araçlara yöneldiğini söylüyor.

Ford bu nedenle stratejisini yeniden şekillendiriyor. Ağustos ayında şirket, BYD ve Tesla’yı geçmeyi hedefleyen yeni bir elektrikli araç üretim hattını tanıtmıştı. Bu hattan çıkacak ilk modelin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan 30.000 dolarlık orta boy bir kamyonet olması bekleniyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#byd
#tesla
#otomotiv
#elektrikli araçlar
#Ford
#Çinli Araç Üreticileri
#Otomobil
