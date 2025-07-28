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 | Banu İriç

Honda’dan minicik elektrikli otomobil dikkat çekti

Honda elektrikli otomobil yarışındaki yeni modeli meraklıların beğenisine sunuldu. Tam şarjla aldığı menzille dikkatleri çeken araç şimdilik sadece Japonya pazarında alıcılarını bekleyecek.

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Honda’dan minicik elektrikli otomobil dikkat çekti
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 18:16

, kompakt elektrikli otomobil segmentindeki yeni oyuncusu N-One e:'yi Japonya’da resmi olarak tanıttı. Şehir içi kullanım için tasarlanan araç, sadeliği ve işlevselliğiyle öne çıkıyor.

Honda’dan minicik elektrikli otomobil dikkat çekti

63 BEYGİR ELEKTRİK MOTORU

Geçtiğimiz aylarda Goodwood Festival of Speed'de prototip versiyonuyla boy gösteren N-One e:, artık üretim versiyonuyla sahnede. Japonya'da oldukça popüler olan “kei car” sınıfına dahil edilen model, köşeli hatları ve kompakt yapısıyla bu sınıfa özgü tasarım dilini koruyor.
Aracın kalbinde, 63 beygir (47 kW) güç üreten tek bir elektrik motoru yer alıyor. WLTP verilerine göre N-One e:, tam şarjla yaklaşık 270 kilometrelik bir menzil sunuyor. İç mekânda ise tek ekranlı sade bir konsol tercih edilmiş. Arka koltuklar katlanarak bagaj kapasitesi artırılabiliyor.
En dikkat çekici özelliklerden biri ise bataryanın yalnızca aracı beslemekle kalmayıp, gerektiğinde harici cihazlara da elektrik sağlayabilmesi. N-One e: şimdilik sadece Japonya pazarında satışa sunulacak.

Honda’dan minicik elektrikli otomobil dikkat çekti

HONDA’NIN ELEKTRİKLİ İKİ TEKER CEPHESİ DE BOŞ DEĞİL

N-One e: tanıtımından önce Honda, Avrupa pazarı için geliştirilen elektrikli motosiklet modeli CUV e: ile gündeme gelmişti. 6 kW güç ve 22 Nm tork üreten motoru sayesinde bu model, 125 cc sınıfında yer alıyor ve 83 km/s hıza ulaşabiliyor.
İki adet değiştirilebilir 1,3 kWh bataryayla çalışan CUV e:, kullanım şartlarına göre yaklaşık 70 kilometre menzil sağlıyor. Üç sürüş modu, geniş LCD ekranı ve ön kısmında 500 ml’lik şişelere uygun saklama bölmesi gibi pratik detaylar da kullanıcı dostu özellikler arasında. Motosikletin Avrupa'da yaklaşık 4.000 euro fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

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ETİKETLER
#elektrikli araç
#honda
#N-one E:
#Kompakt Araç
#Japon Otomobil
#Kei Car
#Elektrikli Motosiklet
#Otomobil
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