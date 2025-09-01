Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Editor
Editor
 Suat Vilgen

İkinci el araç piyasası çok hareketli! Tarihi rekor kapıda

Sıfır araç pazarındaki yükseliş, ikinci el piyasasına da yansıdı. Ağustosta 100 bine yakın satışla ivme kazanan pazarda yıl sonu için 9 milyon adetlik tarihi rekor öngörülüyor.

sektöründe hareketlilik hız kesmiyor. pazarında yılın ilk yedi ayında 715 bin satış gerçekleşti. Ağustos ayı tamamlandığında ise toplam satışların 800 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu artış, ikinci el pazarına da güçlü şekilde yansıyor.

KREDİ VE KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, krediye erişimin yılın ilk yarısında daha zor olduğunu ancak ikinci yarıda finansal enstrümanların çeşitlenmesiyle tabloyun değiştiğini belirtti. Yalçın, şu anda 15’e yakın markanın sıfır faizli kredi kampanyası sunduğunu hatırlatarak, eylül ayı itibarıyla takas destekleri, nakit alım avantajları ve farklı finansal teşviklerin devreye gireceğini söyledi.

TARİHİ REKOR BEKLENTİSİ

Yalçın, yıl sonu itibarıyla sıfır araç pazarının 1,3 milyon adedi aşarak cumhuriyet tarihinin satış rekorunu kırmasını beklediklerini vurguladı. İkinci el pazarında ise sadece ağustos ayında 100 bine yakın satış gerçekleşti. Cardata verilerine göre ocak–ağustos döneminde 5,5 milyon satıldı. Yıl sonunda toplam satışın 9 milyon adedi bulacağı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

PAZARIN GÖZDELERİ EKONOMİK ARAÇLAR

İkinci el araç piyasasında en çok tercih edilen modeller şöyle sıralandı:

  • Renault Clio
  • Renault Megane
  • Fiat Egea
  • Toyota Corolla
  • Hyundai i20
  • Volkswagen Polo
  • Opel Astra
  • Dacia Sandero
  • Skoda Octavia
  • Honda Civic
#ikinci el otomobil
#ikinci el araç
#ikinci el araç
#araç satışları
#otomotiv
#sıfır araç
#ikinci el araç fiyatları
#ikinci el araba
#Çevresel Sorumluluk
#Kredi Kampanyaları
#Otomobil
