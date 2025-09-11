Menü Kapat
SON DAKİKA!
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

2025'in ilk yarısında en çok satılan lüks otomobiller belli oldu. BHW, Audi ve Cadillac gibi firmaların domine ettiği listede zirvede sürpriz bir model yer aldı.

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 17:40

Lüks otomobiller, ana akım modellere göre bayilerden daha yavaş satılsa da bu pazarın kendine özgü bir hareketliliği var. , Cadillac, Lexus ve gibi markalar, her yıl yüz binlerce lüks araç satmaya devam ediyor.

Şimdiden birçok lüks marka 2025 yılı satış rekorlarını kırmaya doğru ilerliyor. Yılın bitmesine üç buçuk ay kala, diğer otomobil üreticilerinin de bu tabloya dahil olmaları mümkün. Peki 2025'in ilk yarısında en çok satan lüks otomobiller hangileri oldu? İşte Motor1 tarafından derlenen o liste.

10) AUDİ Q5: 22 BİN 914 ADET

Listenin 10. sırasında yer alan Audi Q5, 2025 yılına tamamen yenilenmiş bir tasarımla girdi. Üçüncü nesil Q5, mevcut stoklar tükenene kadar eski modelle birlikte satılıyor. Yenilenmeye rağmen, satışlar yılın ilk yarısında yüzde 7 düşüş yaşadı.

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

9) CADILLAC ESCALADE: 24 BİN 375 ADET

Cadillac Escalade, markanın en pahalı ve açık ara en çok satan modeli olmaya devam ediyor. Standart gösterge paneli boyunca uzanan yeni ekranı ekleyen 2025 modeli sayesinde, satışları 2024'ün ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 27 arttı. Tamamen elektrikli Escalade IQ da bu yıl 3 bin 766 adet satarak pazarda yerini aldı.

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

8) LEXUS TX: 25 BİN 147 ADET

Lexus'un üç sıralı koltuğa sahip TX modeli, gaz, hibrit ve plug-in hibrit güç aktarma organlarının çok yönlü karışımıyla aileler için popüler bir tercih olmayı sürdürüyor. Modelin, verimlilikten veya incelikten ödün vermeden ekstra alana ihtiyaç duyan alıcılar için tasarlandığı değerlendiriliyor.

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

7) BUICK ENVISION: 28 BİN 737 ADET

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

6) BMW X3: 29 BİN 29 ADET

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

5) MERCEDES-BENZ GLC: 29 BİN 355 ADET

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

4) MERCEDES-BENZ GLE: 29 BİN 434 ADET

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

3) BMW X5: 33 BİN 588 ADET

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

2) LEXUS NX: 38 BİN 253 ADET

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

1) LEXUS RX: 52 BİN 888 ADET

Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var
ETİKETLER
#mercedes-benz
#audi
#Lexus Lc 500h
#Lüks Otomobiller
#Satış Rekorları
#Cadillac
#Otomobil
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
