Lüks otomobil pazarında en çok satanlar belli oldu: İşte ilk 10! Zirvede sürpriz model var

Lüks otomobiller, ana akım modellere göre bayilerden daha yavaş satılsa da bu pazarın kendine özgü bir hareketliliği var. Audi, Cadillac, Lexus ve Mercedes-Benz gibi markalar, her yıl yüz binlerce lüks araç satmaya devam ediyor.

Şimdiden birçok lüks marka 2025 yılı satış rekorlarını kırmaya doğru ilerliyor. Yılın bitmesine üç buçuk ay kala, diğer otomobil üreticilerinin de bu tabloya dahil olmaları mümkün. Peki 2025'in ilk yarısında en çok satan lüks otomobiller hangileri oldu? İşte Motor1 tarafından derlenen o liste.

10) AUDİ Q5: 22 BİN 914 ADET

Listenin 10. sırasında yer alan Audi Q5, 2025 yılına tamamen yenilenmiş bir tasarımla girdi. Üçüncü nesil Q5, mevcut stoklar tükenene kadar eski modelle birlikte satılıyor. Yenilenmeye rağmen, satışlar yılın ilk yarısında yüzde 7 düşüş yaşadı.

9) CADILLAC ESCALADE: 24 BİN 375 ADET

Cadillac Escalade, markanın en pahalı ve açık ara en çok satan modeli olmaya devam ediyor. Standart gösterge paneli boyunca uzanan yeni ekranı ekleyen 2025 modeli sayesinde, satışları 2024'ün ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 27 arttı. Tamamen elektrikli Escalade IQ da bu yıl 3 bin 766 adet satarak pazarda yerini aldı.

8) LEXUS TX: 25 BİN 147 ADET

Lexus'un üç sıralı koltuğa sahip TX modeli, gaz, hibrit ve plug-in hibrit güç aktarma organlarının çok yönlü karışımıyla aileler için popüler bir tercih olmayı sürdürüyor. Modelin, verimlilikten veya incelikten ödün vermeden ekstra alana ihtiyaç duyan alıcılar için tasarlandığı değerlendiriliyor.

7) BUICK ENVISION: 28 BİN 737 ADET

6) BMW X3: 29 BİN 29 ADET

5) MERCEDES-BENZ GLC: 29 BİN 355 ADET

4) MERCEDES-BENZ GLE: 29 BİN 434 ADET

3) BMW X5: 33 BİN 588 ADET

2) LEXUS NX: 38 BİN 253 ADET

1) LEXUS RX: 52 BİN 888 ADET