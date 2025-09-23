Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mazda Miata'nın babası Tom Matano hayatını kaybetti: Otomobil dünyası yasta

Efsanevi Mazda MX-5 Miata'nın tasarımcısı Tom Matano hayatını kaybetti. 1947 Nagasaki doğumlu tasarımcı, Miata'nın sade güzelliğini oluşturan kişi olarak biliniyordu.

Efsanevi Mazda MX-5 Miata otomobilinin tasarımcısı Tom Matano hayatını kaybetti. 1947 yılında Nagasaki'de Tsutomu Matano adıyla dünyaya gelen, hayranları arasında Tom olarak bilinen tasarımcının ölümü, sevenlerini hüzne boğdu.

TOM MATANO KİMDİR?

Car And Driver'a göre, mühendis olarak Seikei Üniversitesi'nden mezun olan Matano, 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ArtCenter College of Design'a katılarak eğitim aldı. ArtCenter otomotiv dünyasında sayısız etkili tasarımcının yetiştiği bir okul olarak biliniyor.

Mazda Miata'nın babası Tom Matano hayatını kaybetti: Otomobil dünyası yasta

General Motors ve BMW'de geçirdiği sürelerin ardından Matano, Mazda'nın Irvine tasarım stüdyosunda çalışmaya başladı. O dönemde Bob Hall, hafif ve küçük bir cabrio otomobil fikrini Mazda başkanı Kenichi Yamamoto'ya sunmuş ve projeyi hayata geçirme onayını almıştı.

Bu fikir, klasik İngiliz spor otomobillerinin ruhunu canlandırmayı hedefliyordu ancak güvenilirlik sorunlarından uzak bir konsept sunuyordu.

Mazda Miata'nın babası Tom Matano hayatını kaybetti: Otomobil dünyası yasta

Mazda, söz konusu proje için tasarımlar talep etti ve üç farklı öneri aldı. Tokyo merkezli tasarım ekibi, önden çekişli bir cabrio ve orta motorlu bir otomobil önerdi; orta motorlu tasarım, ilk nesil Toyota MR2’ye benzer özellikler taşıyordu. Tom Matano, bu süreçte kendi vizyonunu ortaya koyarak Miata’nın ikonik tasarımının şekillenmesinde kritik rol oynadı.

