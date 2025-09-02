Mercedes, Düsseldorf fabrikasında çok kritik bir görevi robot köpeğe devretti

Fabrika videolarını izlediyseniz, günümüz otomobillerini üretme sürecinde robotların büyük bir rol oynadığını bilirsiniz. Genellikle kaynak yapıyorlar, boya panellerini boyuyorlar veya ağır kaldırma gibi tekrarlayan işleri halleden büyük turuncu ya da sarı kollar şeklinde görülüyorlar.

Ancak Mercedes-Benz'in Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Sprinter minibüs fabrikasında işe başlayan Aris hiç de geleneksel bir robota benzemiyor. Dört ayak üzerinde gezinebilen ve şaşırtıcı derecede iyi duyabilen robot köpeğin amacı sadece doğrudan minibüs üretmek değil. Aris, tüm üretim sürecini Mercedes-Benz için daha iyi hale getirmek üzere görevlendirildi.

ROBOT KÖPEK ARİS, FABRİKANIN KRİTİK BİR GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

Auto Blog'un haberine göre, Aris'in Mercedes'te çok kritik bir görevi var: basınçlı hava sızıntılarını tespit etmek. Kulağa pek önemli gelmeyebilir, ancak Düsseldorf'taki 5 bin 500 kişinin çalıştığı, 325 bin metrekarelik Sprinter fabrikası gibi bir tesiste basınçlı hava sistemleri büyük bir enerji israfına neden olabiliyor. Fark edilmeyen tek bir sızıntı yılda binlerce dolara mal olabiliyor.

Şirkete göre, robot köpeğin keskin elektronik kulakları ve akustik görüntüleme modülü, ses anomalilerini tespit edip bunları görsel haritalara dönüştürebiliyor. Bir başka deyişle Aris, gereksiz bir tıslama, gıcırtı veya vızıltı duyduğunda, sorun büyümeden önce şak diye tespit edebiliyor.

Mercedes, Aris'in proaktif bakım yaklaşımının, sızıntılardan kaynaklanan enerji kaybının yaklaşık yüzde 60'ını önlediğini ve yıllık altı haneli rakamlarda tasarruf sağladıklarını iddia ediyor.

ARİS'İN BAŞKA GÖREVLERİ DE VAR

Aris'in görevi sadece basınçlı hava sızıntılarını kontrol etmekle sınırlı değil. Aynı zamanda analog göstergeleri inceleyebiliyor ve verilerini toplayarak insanların daha sonra kolayca gözden geçirmesi için kaydedebiliyor. Ek olarak merdivenlerden çıkabiliyor, farklı tesis alanlarında devriye atabiliyor ve güvenlik kaçış yollarını kontrol edebiliyor.

Mercedes, Aris'in gelecekte daha fazla alanda kullanılabileceğini söylüyor. Bunlardan biri, Düsseldorf fabrikası için dijital ikiz oluşturmak ve mühendislerin üretimi durdurmadan iş akışını optimize etmek için kullanabileceği, sürekli güncellenen eksiksiz bir 3D model üretmesini sağlamak.

Öte yandan Aris, Mercedes-Benz'in üretim tesislerinde gerçekleştirdiği en son robotik deneme oldu. Mart 2024'te otomobil üreticisi, Austin merkezli robotik firması Apptronik'e büyük yatırım yapmıştı. Mart 2025 gibi yakın bir tarihte ise Apollo robotları Berlin-Marienfelde fabrikasında, bileşenleri montaj hattına taşımak gibi tekrarlayan görevler ve iç lojistik için denenmeye başlandı.