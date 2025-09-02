Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Honda Eylül 2025 fiyatları: Hem zam hem indirim var

Honda, 2025 Eylül ayı için bazı modellerinin fiyat listesini güncelledi. Bazı modellerde fiyatlar artarken, HR-V e:HEV modelinde 100 bin TL'lik bir indirim yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Honda Eylül 2025 fiyatları: Hem zam hem indirim var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 11:21

Honda, Eylül 2025 için geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın yeni stratejisinde hem zam hem indirim var, bazı modellerde ise fiyatlar aynı kaldı.

Listede en dikkat çekici değişiklik HR-V e:HEV modelinde oldu. Aracın başlangıç fiyatı 2 milyon 260 bin TL’den 2 milyon 160 bin TL’ye düşürüldü. Ancak Jazz e:HEV’in fiyatı 1 milyon 580 bin TL'den 1 milyon 610 bin TL’ye, performans odaklı Type-R ’ın fiyatı ise 4 milyon 633 bin TL’den 4 milyon 840 bin TL’ye yükseldi.

Honda Eylül 2025 fiyatları: Hem zam hem indirim var

CİVİC VE CR-V SABİT KALDI

Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biri olan Civic’te ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 270 bin TL olarak sabit kaldı. Markanın büyük SUV modeli CR-V e:HEV de 5 milyon 970 bin TL ile aynı fiyattan satışa devam ediyor.

Honda Eylül 2025 fiyatları: Hem zam hem indirim var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi
Otomobil alacaklar dikkat! Dengeler değişti işte yeni lider
ETİKETLER
#honda
#araba fiyatları
#Hr-v
#Jazz
#Type-r
#Civic
#Cr-v
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.