Honda Eylül 2025 fiyatları: Hem zam hem indirim var

İstanbul
Honda, Eylül 2025 için geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın yeni stratejisinde hem zam hem indirim var, bazı modellerde ise fiyatlar aynı kaldı.
Listede en dikkat çekici değişiklik HR-V e:HEV modelinde oldu. Aracın başlangıç fiyatı 2 milyon 260 bin TL’den 2 milyon 160 bin TL’ye düşürüldü. Ancak Jazz e:HEV’in fiyatı 1 milyon 580 bin TL'den 1 milyon 610 bin TL’ye, performans odaklı Type-R ’ın fiyatı ise 4 milyon 633 bin TL’den 4 milyon 840 bin TL’ye yükseldi.
Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biri olan Civic’te ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Modelin başlangıç fiyatı 2 milyon 270 bin TL olarak sabit kaldı. Markanın büyük SUV modeli CR-V e:HEV de 5 milyon 970 bin TL ile aynı fiyattan satışa devam ediyor.