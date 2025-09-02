Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

Tesla sahipleri rekorlar kitabına girdi

Pikes Peak'te 200'den fazla Tesla ile yapılan ışık gösterisi, "dünyanın en yüksek rakımlı Tesla ışık şöleni" olarak rekorlar kitabına girdi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 11:38

ABD'nin eyaletindeki Pikes Peak zirvesi, Tesla sahiplerinin sıra dışı bir rekoruna sahne oldu. 4302 metre yükseklikte gerçekleştirilen ışık gösterisi, "dünyanın en yüksek rakımlı Tesla ışık şöleni" ünvanıyla 'na girdi.

Denver Owners Club'ın organize ettiği etkinlikte 200'den fazla araç, dağ yollarında sıraya dizilerek büyüleyici bir görsel sundu.

Tesla sahipleri rekorlar kitabına girdi

IŞIK SENKRONU BÜYÜLEDİ

Tesla'ların farları, stop lambaları ve LED ışıkları müzik eşliğinde senkronize şekilde yanıp söndü. İnce hava ve dondurucu soğuğa rağmen bataryaların yüksek performans göstermesi dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tesla sahipleri rekorlar kitabına girdi

LİGHT SHOW ÖZELLİĞİYLE MÜMKÜN

Bu senkron gösteri, Tesla araçlarına gömülü "Light Show" yazılımı sayesinde yapıldı. İlk kez 2021'de sunulan bu özellik, seçilen müzikle ışıkların uyum içinde yanıp sönmesini sağlıyor. Araç sahipleri ayrıca açık kaynaklı xLights yazılımıyla kendi koreografilerini hazırlayıp USB üzerinden yükleyebiliyor.

Böylece yüzlerce Tesla bir araya geldiğinde adeta dev bir orkestranın parçasıymış gibi kusursuz bir uyum yakalanabiliyor.

ETİKETLER
#tesla
#Guinness Rekorlar Kitabı
#colorado
#Pikes Peak
#ışık Gösterisi
#Senkronizasyon
#Light Show Yazılımı
#Otomobil
