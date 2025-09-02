Tesla sahipleri rekorlar kitabına girdi

ABD'nin Colorado eyaletindeki Pikes Peak zirvesi, Tesla sahiplerinin sıra dışı bir rekoruna sahne oldu. 4302 metre yükseklikte gerçekleştirilen ışık gösterisi, "dünyanın en yüksek rakımlı Tesla ışık şöleni" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Denver Tesla Owners Club'ın organize ettiği etkinlikte 200'den fazla araç, dağ yollarında sıraya dizilerek büyüleyici bir görsel sundu.

IŞIK SENKRONU BÜYÜLEDİ

Tesla'ların farları, stop lambaları ve LED ışıkları müzik eşliğinde senkronize şekilde yanıp söndü. İnce hava ve dondurucu soğuğa rağmen bataryaların yüksek performans göstermesi dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

LİGHT SHOW ÖZELLİĞİYLE MÜMKÜN

Bu senkron gösteri, Tesla araçlarına gömülü "Light Show" yazılımı sayesinde yapıldı. İlk kez 2021'de sunulan bu özellik, seçilen müzikle ışıkların uyum içinde yanıp sönmesini sağlıyor. Araç sahipleri ayrıca açık kaynaklı xLights yazılımıyla kendi koreografilerini hazırlayıp USB üzerinden yükleyebiliyor.

Böylece yüzlerce Tesla bir araya geldiğinde adeta dev bir orkestranın parçasıymış gibi kusursuz bir uyum yakalanabiliyor.