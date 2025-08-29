Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Otomobil devi Nissan'a tarihi şok!

Nissan için 2025 yılı sancılı başladı. Şirketin küresel satışları yılın ilk yarısında yüzde 6 düşerek 1,61 milyon adette kaldı.

Otomobil devi Nissan'a tarihi şok!
Araştırma firması MarketLines’a göre bu, ’ın 16 yıl sonra ilk kez dünya satışlarında ilk 10’un dışında kalması demek.

Toyota ve Volkswagen Grubu gibi liderlerin oldukça gerisinde kalan marka, Çinli üreticiler BYD ve Geely’nin de gerisine düştü. BYD satışlarını yüzde 33 artırarak sekizinci sıraya yükselirken, Suzuki de 1,63 milyon araçla Nissan’ı solladı. İki marka arasındaki fark sadece 20 bin olsa da, Suzuki’nin 2004’ten bu yana ilk kez Nissan’ın önüne geçmesi dikkat çekici.

Otomobil devi Nissan’a tarihi şok!

ZARAR ÜSTÜNE ZARAR

Şirketin finansal tablosu da durumun vahametini gösteriyor. Nissan, nisan-haziran döneminde 15,7 milyar yen (yaklaşık 105 milyon dolar) açıkladı. Bu, üst üste dördüncü çeyrek zarar anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise şirket 28,5 milyar yen (191 milyon dolar) kâr etmişti.

Nissan özellikle iki büyük pazarda kan kaybediyor. ’de durgun seyrederken, asıl darbe ’den geldi. Şirketin en büyük pazarı olan Çin’de satışlar yüzde 18 düşerek 270 bin adete indi. Oysa 2018’de bu rakam 720 bindi. Japonya pazarında da 220 bin satışla 1993’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Otomobil devi Nissan’a tarihi şok!

YENİDEN YÜKSELİŞ PLANI

Tüm bu tabloya rağmen Nissan pes etmiyor. ABD’de yeni Leaf, 31.485 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Yenilenen Kicks modeli de 50 bini aşkın satışla olumlu sinyal verdi. Şirketin efsanevi Xterra SUV modelini geri getireceği söylentileri de merak uyandırıyor.

Çin’de ise nisan ayında tanıtılan N7 elektrikli sedan, 119.900 yuan’dan (yaklaşık 16.727 dolar) başlayan fiyatıyla ilgi gördü. Nissan, bölgede önümüzdeki dönemde birden fazla yeni elektrikli modelin tanıtımını planlıyor.

Otomobil devi Nissan’a tarihi şok!

