Otomobil piyasasında taşlar yerinden oynayacak! Honda spor otomobiliyle tüm ezberleri bozuyor

Paylaşılan ilk verilere göre Honda’nın yeni spor modelinde hafif yapı felsefesinin yanı sıra gelişmiş fren-süspansiyon mimarisi ve pistten yola uyarlanan sürüş modları dikkat çekiyor. Diğer yandan araçta akıllı yazılım kullanımı da oldukça efektif bir yapıda kullanılıyor. Bu sayede aracın tepkileri, farklı sürüş senaryolarına daha hızlı uyum sağlayabilirken 0–100 km/s gibi hızlanma metrikleri ile günlük konfor arasında daha iyi bir denge sağlanıyor.