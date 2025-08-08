Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tesla 2 hafta içinde bir zam daha yaptı!

Tesla, 25 Temmuz'daki fiyat artışının ardından, 8 Ağustos 2025 itibarıyla Supercharger şarj ücretlerinde bir zam daha yaptı. İşte güncel tarife...

Murat Makas
08.08.2025
08.08.2025
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, düzenlemesi sonrası aracının fiyatlarını artırmıştı. Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerini de güncelleyen şirketin 25 Temmuz'da gerçekleştirdiği , 8 Ağustos 2025 itibarıyla bir başka zamla devam etti.

TESLA SAHİPLERİNE YÜZDE 13 ZAM

Donanım Haber'in haberine göre, sahipleri için, Supercharger'larda şarj başına uygulanan ücret 7,80 TL'den 8,50 TL'ye yükseldi. Yani yüzde 13'lük bir zam oranı söz konusu. Diğer marka sahipleri ise artık yüzde 20 artışla kWh başına 9,70 TL yerine 10,60 TL ödeme yapacaklar.

Öte yandan şarjsız bekleme ücreti ise halen 20 TL / dakika olarak kalmaya devam ediyor.

Tesla 2 hafta içinde bir zam daha yaptı!

TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Model Y serisinin yeni başlangıç fiyatlarını ve uygulanacak ÖTV oranlarını resmi olarak duyurdu.

Tesla 2 hafta içinde bir zam daha yaptı!

Güncellenmiş Model Y fiyatları ve uygulanacak ÖTV oranları şöyle:

  • Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (yüzde 25 ÖTV)
  • Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (yüzde 55 ÖTV)
  • Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (yüzde 75 ÖTV)
Sıkça Sorulan Sorular

Supercharger şarj ücretleri ne kadar arttı?
Tesla sahipleri için Supercharger şarj ücreti, 7,80 TL’den 8,50 TL’ye çıkarken diğer marka elektrikli araç sahipleri için ise 9,70 TL’den 10,60 TL’ye yükseldi.
