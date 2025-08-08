Tesla 2 hafta içinde bir zam daha yaptı!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ÖTV düzenlemesi sonrası Model Y aracının fiyatlarını artırmıştı. Supercharger istasyonlarında şarj ücretlerini de güncelleyen şirketin 25 Temmuz'da gerçekleştirdiği fiyat artışı, 8 Ağustos 2025 itibarıyla bir başka zamla devam etti.

TESLA SAHİPLERİNE YÜZDE 13 ZAM

Donanım Haber'in haberine göre, Tesla sahipleri için, Supercharger'larda şarj başına uygulanan ücret 7,80 TL'den 8,50 TL'ye yükseldi. Yani yüzde 13'lük bir zam oranı söz konusu. Diğer marka elektrikli araç sahipleri ise artık yüzde 20 artışla kWh başına 9,70 TL yerine 10,60 TL ödeme yapacaklar.

Öte yandan şarjsız bekleme ücreti ise halen 20 TL / dakika olarak kalmaya devam ediyor.

TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Model Y serisinin yeni başlangıç fiyatlarını ve uygulanacak ÖTV oranlarını resmi olarak duyurdu.

Güncellenmiş Model Y fiyatları ve uygulanacak ÖTV oranları şöyle:

Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (yüzde 25 ÖTV)

Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (yüzde 55 ÖTV)

Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (yüzde 75 ÖTV)