Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla Avrupa'da kan kaybetmeye devam ediyor: BYD'ye ikinci kez geçildi

Avrupa pazarında Çinli markaların yükselişi sürüyor. Çinli BYD, satışlarını üçe katlayarak ABD merkezli Tesla'yı üst üste ikinci ayda geride bıraktı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 15:01

Avrupa elektrikli araç pazarında rekabet giderek kızışıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) son verilerine göre Çin merkezli , geçen ay Avrupa Birliği'nde geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat daha fazla yeni otomobil sattı. Şirket üst üste ikinci ayda ABD'li rakibi 'yı geride bırakmayı başardı.

Yalnızca BYD değil diğer üreticiler de hareketli bir dönem geçiriyor. Stellantis, bir yıldan uzun süren daralmanın ardından Avrupa'da yeniden büyüme kaydetti. Genel pazar da genişleyerek plug-in hibrit (PHEV) ve bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarının etkisiyle ivme kazandı.

Tesla Avrupa'da kan kaybetmeye devam ediyor: BYD'ye ikinci kez geçildi

AVRUPA'NIN ZORLU DÖNEMİ

Kıtanın otomotiv endüstrisi pek çok baskı altında. ABD'nin uyguladığı ithalat tarifeleri ve Çinli markaların güçlü varlığı gibi durumlar üreticileri köşeye sıkıştırıyor.

Otomobil üreticilerinin, saf elektrikli araçlara kıyasla daha uygun fiyatlı ve daha kârlı olan PHEV satışlarını artırarak emisyon standartlarına uyum sağlamaya yöneldiği bildirildi. Çinli markaların da bu teknolojiyi, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı tarifelerin etkisini en aza indirmek ve Çin karşıtı Avrupalı sürücülerin güvenini kazanmak için kullandığı belirtildi.

Tesla Avrupa'da kan kaybetmeye devam ediyor: BYD'ye ikinci kez geçildi

SAYILAR NET KONUŞUYOR

ACEA'nın verileri tabloyu ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Avrupa Birliği, Britanya ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde otomobil satışları ağustos ayında yüzde 4,7 artarak 0,8 milyon adede ulaştı.

Büyük Avrupalı üreticiler de olumlu sonuçlar elde etti. Volkswagen'in kayıtları yüzde 4,8, Renault'un satışları ise yüzde 7,8 yükseldi. Stellantis de yüzde 2,2 artışla Şubat 2024'ten beri ilk kez büyüme gördü.

ABD merkezli Tesla için tablo daha karanlık. Şirketin Avrupa Birliği satışları yüzde 36,6 düşerek pazar payını geçen yılki yüzde 2 seviyesinden yüzde 1,2'ye geriletti.

Tesla Avrupa'da kan kaybetmeye devam ediyor: BYD'ye ikinci kez geçildi

Buna karşılık Çinli BYD yüzde 201,3'lük sıçramayla pazar payını yüzde 1,3'e taşıdı. Sadece BYD değil, diğer Çinli oyuncular da atağa kalktı. MG markasının sahibi SAIC Motor'un satışları ağustos ayında yüzde 59,4 arttı. Yılın başından bu yana toplam pazar payını yüzde 1,9'a yükselten şirket, Avrupa'da en çok satan onuncu marka konumuna ulaştı.

Avrupa Birliği genelinde toplam otomobil satışları yüzde 5,3 arttı. Bataryalı elektrikli araç kayıtları yüzde 30,2, hibrit elektrikli otomobiller yüzde 54,5, plug-in hibritler ise yüzde 14,1 artış gösterdi. Böylece söz konusu üçlü toplamda Avrupa'daki tüm tescillerin yüzde 62,2'sini oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 52,8 düzeyindeydi.

