Tesla sinyal kolunu parayla satmaya başladı: İşte fiyatı

Tesla, birkaç yıl önce Model 3 Highland yenilemesi ile birlikte radikal bir tasarım değişikliği yaptı ve sürücülerin alışık olduğu sinyal kolunu kaldırdı. Ancak gelen tepkiler üzerine şirket, artık çözüm arayışına girdi. Electrek'in haberine göre, Çin'de Tesla, belirli Model 3 araçları için geri dönüştürülebilir sinyal kolları satışına başladı.

Tesla, Model 3'teki sinyal kolunu 2023'teki Highland yenilemesiyle kaldırarak büyük bir tartışma başlattı. Araç içindeki birçok yenilikle birlikte daha şık bir iç mekan ve daha gelişmiş özellikler sunulsa da, sinyal kolunun yokluğu birçok sürücüyü zor durumda bıraktı.

Tesla'nın, direksiyon simidinde butonlar üzerinden sinyal vermeyi ve şerit değiştirmeyi kolaylaştıran FSD (Full Self-Driving) sistemine tam olarak alışamayan sürücüler, geleneksel sinyal kolunun sağladığı kullanım kolaylığının geri gelmesini istiyorlardı.

ÇÖZÜM ÇİN'DE BAŞLADI

Tesla, Çin'deki web sitesinde "retrofit" (sonradan eklenebilir) sinyal kolu aksesuarlarını satışa sundu. Aksesuar, Model 3 Highland yenilemesinin ardından sinyal kolunu geri isteyen sürücüler için ideal bir çözüm sunuyor. Ancak yalnızca belirli Model 3 araçlarıyla uyumlu ve 2 bin 499 yuan (yaklaşık 350 dolar) gibi bir fiyatla sunuluyor.

Ürün yalnızca 7 Şubat 2025'ten sonra üretilen Model 3'lere sunuluyor.