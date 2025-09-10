Tesla Türkiye yeni envanter listeleme tarihleri belli oldu

Tesla Türkiye merakla beklenen yeni envanter listeleme tarihini duyurdu. Şirket Tesla Europe & Middle East X hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla, yeni araçların ne zaman satışa sunulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim saat 18:30'da gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi. Ekim ayı için tek listeleme tarihi olarak belirlendi. Ayrıca "Eşleşmesi kalkan araçlar otomatik olarak envanter sayfasında görüntülenecektir" notu da paylaşıldı.

https://x.com/teslaeurope/status/1965380299346579559

TESLA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ - EYLÜL 2025

Tesla Model Y – Arkadan İtiş:

Ağustos fiyatı: 2.241.000 TL

Eylül fiyatı: 2.305.500 TL

Tesla Model Y Long Range – Çift Motorlu 4 Çeker:

Ağustos fiyatı: 3.998.400 TL

Eylül fiyatı: 3.998.400 TL

Tesla Model Y Long Range – Arkadan İtiş:

Ağustos fiyatı: 3.225.240 TL

Eylül fiyatı: 3.998.400 TL

Tesla Model Y – Performance Dört Çeker: