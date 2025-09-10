Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla Türkiye yeni envanter listeleme tarihleri belli oldu

Tesla Türkiye, merakla beklenen envanter listeleme tarihini açıkladı. Ekim ayında tek bir listeme olacak. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla Türkiye yeni envanter listeleme tarihleri belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 11:28

Tesla merakla beklenen yeni envanter listeleme tarihini duyurdu. Şirket Tesla Europe & Middle East X hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla, yeni araçların ne zaman satışa sunulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim saat 18:30'da gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi. Ekim ayı için tek listeleme tarihi olarak belirlendi. Ayrıca "Eşleşmesi kalkan araçlar otomatik olarak envanter sayfasında görüntülenecektir" notu da paylaşıldı.

https://x.com/teslaeurope/status/1965380299346579559

TESLA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ - EYLÜL 2025

– Arkadan İtiş:

  • Ağustos fiyatı: 2.241.000 TL
  • Eylül fiyatı: 2.305.500 TL

Model Y Long Range – Çift Motorlu 4 Çeker:

  • Ağustos fiyatı: 3.998.400 TL
  • Eylül fiyatı: 3.998.400 TL

Tesla Model Y Long Range – Arkadan İtiş:

  • Ağustos fiyatı: 3.225.240 TL
  • Eylül fiyatı: 3.998.400 TL

Tesla Model Y – Performance Dört Çeker:

  • Ağustos fiyatı: –
  • Eylül fiyatı: 4.418.400 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin'den Tesla'ya yasaklama hazırlığı! 'Gizli kapı kolları' tartışılıyor
Tesla için tehlike çanları çalıyor: Pazar payı son 8 yılın en düşük seviyesinde!
ETİKETLER
#Türkiye
#tesla
#Tesla Model Y
#Envanter
#Listeleme
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.