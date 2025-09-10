Tesla Türkiye yeni envanter listeleme tarihleri belli oldu

İstanbul
Tesla Türkiye merakla beklenen yeni envanter listeleme tarihini duyurdu. Şirket Tesla Europe & Middle East X hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla, yeni araçların ne zaman satışa sunulacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim saat 18:30'da gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi. Ekim ayı için tek listeleme tarihi olarak belirlendi. Ayrıca "Eşleşmesi kalkan araçlar otomatik olarak envanter sayfasında görüntülenecektir" notu da paylaşıldı.
https://x.com/teslaeurope/status/1965380299346579559
