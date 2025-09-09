Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla için tehlike çanları çalıyor: Pazar payı son 8 yılın en düşük seviyesinde!

Tesla’nın ABD'deki elektrikli araç pazar payı 2017’den bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına düştü. Rakipler hızla yükselirken şirket satışlarda ikinci yıllık düşüşe doğru ilerliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla için tehlike çanları çalıyor: Pazar payı son 8 yılın en düşük seviyesinde!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 17:04

Elektrikli otomobil pazarında yıllardır süren hakimiyeti sarsılmaya başladı. Araştırma firması Cox Automotive'in Reuters ile paylaştığı son verilere göre, Tesla'nın ABD'deki elektrikli araç satışlarındaki payı ağustos ayında yüzde 38 oldu. Şirketin ABD'deki pazar payı, ilk seri üretim otomobili Model 3'ün üretimine hız verdiği Ekim 2017'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.

Tesla için tehlike çanları çalıyor: Pazar payı son 8 yılın en düşük seviyesinde!

SATIŞLAR DÜŞÜŞTE, RAKİPLER HIZLA YÜKSELİŞTE

Rapor, Tesla'nın ABD'deki pazar payının temmuzda yüzde 42 iken ağustosta yüzde 38'e düştüğünü gösteriyor. Haziranda ise yüzde 48,2 seviyesindeydi. Veriler, Ford'un Mustang Mach-E modelini piyasaya sürdüğü Mart 2021'den bu yana en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte Tesla'nın satışları son dönemde zorlanıyor.

Şirket, 2024'te yaklaşık 1.79 milyon araç teslim etti. Bu da 2023'teki 1.81 milyonluk rakamın altında kalarak, 2011'den beri ilk yıllık düşüşünü işaret ediyor. Üretim de daha keskin bir şekilde gerileyerek 2024'te 2023'e göre neredeyse yüzde 4 geriledi.

Tesla için tehlike çanları çalıyor: Pazar payı son 8 yılın en düşük seviyesinde!

Şirket ikinci bir yıllık satış düşüşüne doğru hızla ilerliyor. 2025'in ikinci çeyreğinde, bir yıl önceki 443 bin 956 adetlik teslimata göre yüzde 13,5'lik düşüş yaşayarak 384 bin 122 araç teslim etti. Cybertruck ise özellikle zor zamanlar geçiriyor.

Satışlardaki düşüşün sebeplerinden biri, rakiplerin daha ucuz alternatifler sunabilmesi. Örneğin Rivian gibi ABD'li otomobil üreticileri iç pazarda Tesla ile ederken, BYD gibi Çinli şirketler Avrupa ve kendi pazarlarında büyük adımlar atıyor. Tesla'nın Çin'deki satışları ağustosta geçen yıla göre yüzde 9.9 düşerken, yılın başından beri ülkedeki satışları 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 7 azaldı.

Ağustos ayında Tesla satışları aylık bazda yüzde 7 artışla 53 bin 816'ya ulaşsa da, genel olarak yeni elektrikli araç satışları 7 bin 500 dolarlık vergi kredisinin sona ermesinden önce bu avantajı kullanmak isteyen alıcılar sayesinde aylık yüzde 24'ten fazla arttı. Bu dönemde rakip elektrikli araç üreticilerinin satışları yüzde 60-120 arasında artış gösterdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Skoda, elektrikli station wagon modeli Vision O konseptini görücüye çıkardı
Hyunda, "Çelik Sanatı" tasarımlı Concept THREE otomobilini Münih'te tanıttı
ETİKETLER
#tesla
#rekabet
#elektrikli araçlar
#otomobil satışları
#Pazar Payı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.