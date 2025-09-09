Tesla için tehlike çanları çalıyor: Pazar payı son 8 yılın en düşük seviyesinde!

Elektrikli otomobil pazarında yıllardır süren Tesla hakimiyeti sarsılmaya başladı. Araştırma firması Cox Automotive'in Reuters ile paylaştığı son verilere göre, Tesla'nın ABD'deki elektrikli araç satışlarındaki payı ağustos ayında yüzde 38 oldu. Şirketin ABD'deki pazar payı, ilk seri üretim otomobili Model 3'ün üretimine hız verdiği Ekim 2017'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına düştü.

SATIŞLAR DÜŞÜŞTE, RAKİPLER HIZLA YÜKSELİŞTE

Rapor, Tesla'nın ABD'deki pazar payının temmuzda yüzde 42 iken ağustosta yüzde 38'e düştüğünü gösteriyor. Haziranda ise yüzde 48,2 seviyesindeydi. Veriler, Ford'un Mustang Mach-E modelini piyasaya sürdüğü Mart 2021'den bu yana en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte Tesla'nın satışları son dönemde zorlanıyor.

Şirket, 2024'te yaklaşık 1.79 milyon araç teslim etti. Bu da 2023'teki 1.81 milyonluk rakamın altında kalarak, 2011'den beri ilk yıllık düşüşünü işaret ediyor. Üretim de daha keskin bir şekilde gerileyerek 2024'te 2023'e göre neredeyse yüzde 4 geriledi.

Şirket ikinci bir yıllık satış düşüşüne doğru hızla ilerliyor. 2025'in ikinci çeyreğinde, bir yıl önceki 443 bin 956 adetlik teslimata göre yüzde 13,5'lik düşüş yaşayarak 384 bin 122 araç teslim etti. Cybertruck ise özellikle zor zamanlar geçiriyor.

Satışlardaki düşüşün sebeplerinden biri, rakiplerin daha ucuz alternatifler sunabilmesi. Örneğin Rivian gibi ABD'li otomobil üreticileri iç pazarda Tesla ile rekabet ederken, BYD gibi Çinli şirketler Avrupa ve kendi pazarlarında büyük adımlar atıyor. Tesla'nın Çin'deki satışları ağustosta geçen yıla göre yüzde 9.9 düşerken, yılın başından beri ülkedeki satışları 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 7 azaldı.

Ağustos ayında Tesla satışları aylık bazda yüzde 7 artışla 53 bin 816'ya ulaşsa da, genel olarak yeni elektrikli araç satışları 7 bin 500 dolarlık vergi kredisinin sona ermesinden önce bu avantajı kullanmak isteyen alıcılar sayesinde aylık yüzde 24'ten fazla arttı. Bu dönemde rakip elektrikli araç üreticilerinin satışları yüzde 60-120 arasında artış gösterdi.