Tesla Türkiye'nin Elektrikli Araç Fuarı Go Green Türkiye'de!

Tesla, Sektörün tüm oyuncularını yeniden bir araya getirecek Türkiye’nin öncü elektrikli araç fuarı Go Green Türkiye’deki yerini aldı. Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de Model Y ile herkesin dikkatini çeken Tesla Motors, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek 2. Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye’de ziyaretçilerini bekliyor.

Elektrikli araçlar dünyasına dair ne varsa her şeyin tek çatı altında birleştiği Go Green Türkiye’ye, sektör nezdinde ilgi tüm hızıyla yükseliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek fuara, Dünya’nın öncü elektrikli araç üreticisi Tesla da katılım gösterecek. Model Y’nin ardından tamamen yenilenen Juniper, yani yepyeni Model Y ile tüketicilerin karşısına çıkan marka, Supercharger ve Wall Connector çözümleriyle de devrim yapıyor.

Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi misyonuyla yola çıkarak 60’tan fazla markayı tek çatı altında toplayacak Go Green Türkiye, 8 Mayıs 2025 tarihinde, Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını aralayacak. Ziyaretçiler, fuarda Tesla’nın en yeni ürün gamını ve şarj çözümlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Fuara katılmak isteyen tüm ziyaretçiler ve sektör temsilcisi markalar, merak ettikleri tüm detaylara gogreenturkiye.com web adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından erişebiliyor. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ayrıca Go Energy Türkiye, Go Digital ve Go Intralogistics Fuarları da Bursa Fuar Merkezi’nde start alacak.