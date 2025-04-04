Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Tesla Türkiye'nin Elektrikli Araç Fuarı Go Green Türkiye'de!

Tesla, Sektörün tüm oyuncularını yeniden bir araya getirecek Türkiye’nin öncü elektrikli araç fuarı Go Green Türkiye’deki yerini aldı. Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de Model Y ile herkesin dikkatini çeken Tesla Motors, 8-10 Mayıs tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek 2. Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı Go Green Türkiye’de ziyaretçilerini bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla Türkiye'nin Elektrikli Araç Fuarı Go Green Türkiye'de!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 12:43

Elektrikli araçlar dünyasına dair ne varsa her şeyin tek çatı altında birleştiği Go Green Türkiye’ye, sektör nezdinde ilgi tüm hızıyla yükseliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek fuara, Dünya’nın öncü elektrikli araç üreticisi Tesla da katılım gösterecek. Model Y’nin ardından tamamen yenilenen Juniper, yani yepyeni Model Y ile tüketicilerin karşısına çıkan marka, Supercharger ve Wall Connector çözümleriyle de devrim yapıyor.

Tesla Türkiye'nin Elektrikli Araç Fuarı Go Green Türkiye'de!

Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi misyonuyla yola çıkarak 60’tan fazla markayı tek çatı altında toplayacak Go Green Türkiye, 8 Mayıs 2025 tarihinde, Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını aralayacak. Ziyaretçiler, fuarda Tesla’nın en yeni ürün gamını ve şarj çözümlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Tesla Türkiye'nin Elektrikli Araç Fuarı Go Green Türkiye'de!

Fuara katılmak isteyen tüm ziyaretçiler ve sektör temsilcisi markalar, merak ettikleri tüm detaylara gogreenturkiye.com web adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından erişebiliyor. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ayrıca Go Energy Türkiye, Go Digital ve Go Intralogistics Fuarları da Bursa Fuar Merkezi’nde start alacak.

ETİKETLER
#tesla
#Electricvehicles
#Gogreentürkiye
#Bursafuarmerkezi
#Sustainableliving
#Evtech
#Automotiveindustry
#Modely
#Supercharger
#Wallconnector
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.