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 | Bengü Sarıkuş

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

Çocuklu işçi ve memurlar için yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Karara göre, çocuğu ilköğretime başlayana kadar çalışan yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek. Peki sigorta primi ödenecek mi? Kimler nasıl faydalanabilecek? İşte tüm detaylar...

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Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:27

ve memurlara çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar yarım zamanlı çalışma hakkı veren kanun 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. İşçiler, aynı yıl kasım ayında yayımlanan yönetmeliğin ardından bu haktan yararlanmaya başladılar. Memurlarla ilgili ise aradan sekiz yıl geçtikten sonra geçen hafta yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin gecikmesi kapsama alınacak personel konusunda kurumlar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandı.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

KİMLER YENİ UYGULAMADAN YARARLANAMAYACAK?

Yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici kadrolarda görev yapan ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

EVLAT EDİNEN MEMUR DA BU HAKTAN FAYDALANABİLECEK

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması, çocuğunun sağ olması, kadro ünvanının çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanları arasında yer almaması ve yazılı talepte bulunması gerekecek. Bir çocuğu evlat edinen da bu haktan yararlanabilecek.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

Memurlar, çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar herhangi bir tarihte yarım zamanlı çalışma talebinde bulunabilecekler. Müracaat sırasında haftalık yarım zamanlı çalışacakları günleri ve çalışma saatlerini belirtecekler.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

ÇALIŞMA GÜNÜ 3'TEN AZ OLAMAZ

Memurların haftalık çalışma süresi 40 saat. Yarım zamanlı çalışma süresi 20 saat olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma 3 günden az olamayacak. Günlük 3 saatten az, 8 saatten fazla çalıştırılamayacaklar. Günlük çalışma saatleri her gün farklı belirlenebileceği gibi haftanın 5 gününe günde 4 saat olarak da belirlenebilecek.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

YILLIK İZİN HAKKI DEĞİŞMEYECEK

Yarım zamanlı çalışan memurların mazeret izinleri ile yıllık izin süreleri değişmeyecek. Ancak, kadın memurlara bu dönemde ayrıca süt izni verilmeyecek.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

Yetkili amir, hizmet ihtiyacına veya memurun talebine göre haftalık yarım zamanlı çalışma gün ve saatlerinde ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

KADIN VE ERKEK ÇALIŞAN EŞİT SAYILACAK

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Eşlerin ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından her iki eş de faydalanabilecek.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

HAKLARI YARI ORANDA ÖDENECEK

Yarım zamanlı çalışan memura, bu şekilde çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler yarısı oranında ödenecek.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

DERECE VE KADEME YAVAŞLAYACAK

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde aranan hizmet süreleri açısından yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

SİGORTA PRİMİNDE KESİNTİ

Doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ve sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak. Bu dönemde primine esas kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecek. Yarım zamanlı olarak bir yıl çalışan memur, Sosyal Güvenlik Kurumu () açısından 180 gün (6 ay) çalışmış sayılacak.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TAM YATACAK

Yarım zamanlı çalışan memurların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenecek.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

HİZMET BORÇLANMASI YAPILABİLECEK

Yarım zamanlı çalışan memurların eksik çalışılan süreleri için kendilerinin veya hak sahiplerinin müracaatı üzerine hizmet borçlanması yapılabilecek. İlk defa memurluğa 15 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayanlar, 5510 Sayılı Kanuna göre hizmet borçlanması yapacak. Kendi belirledikleri prime esas kazanç üzerinden prim ödeyecekler.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

İŞE BAŞLAMA TARİHİ ÖNEM ARZ EDİYOR

Memurluğa 15 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olup 5434 Sayılı Kanuna tabi olanlar ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına ilişkin tüm unsurlar üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık oranlarına göre prim ödeyecekler.

Kadın-erkek ayrımı yok! Yarım zamanlı çalışma yürürlüğe girdi

Prim ödemesi, başvuru sonrası SGK tarafından hesaplanan borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gerçekleştirilecek. Hizmet borçlanması yapanlar, bakımından o sürede tam zamanlı çalışmış kabul edilecekler.

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#Çocuk Bakımı
#Sosyal Haklar
#Yarım Zamanlı Çalışma
#Ekonomi
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