Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Tesla'dan Almanya'daki dev fuardan çekilme kararı! 'Arabası da yok, iddiası da'

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Eylül ayında Münih’te düzenlenecek IAA 2025 fuarına katılmayacak. Gerekçe açıklanmazken, düşen satış rakamları ve yeni model eksikliği dikkat çekiyor.

Tesla'dan Almanya'daki dev fuardan çekilme kararı! 'Arabası da yok, iddiası da'
15.08.2025
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 09:37

Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), ’nın bu yıl 5-10 Eylül tarihleri arasında Münih’te düzenlenecek Uluslararası Fuarı’na (IAA) katılmayacağını duyurdu. Açıklamada, ABD’li üreticinin neden fuarda yer almayacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Tesla'dan Almanya'daki dev fuardan çekilme kararı! 'Arabası da yok, iddiası da'

İKİ YIL ÖNCEKİ KATILIM MÜTEVAZİ KALMIŞTI

Tesla, iki yıl önceki IAA’da yer almış ve yenilenmiş Model 3’ün Almanya prömiyerini yapmıştı. Ancak diğer üreticilere kıyasla fuar alanındaki varlığı oldukça sınırlı kalmıştı.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Tesla, 2025’in ilk yarısında Avrupa Birliği’nde yalnızca 70.655 araç sattı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 125.606 idi. Böylece yüzde 43,7 düşerken, pazar payı da yüzde 2,2’den 1,3’e geriledi.
Almanya’da ise yılın ilk yarısında yaklaşık 10 bin Tesla aracı trafiğe çıktı. Bunların 3 bini Model 3, 7 bini ise Model Y oldu. Model S ve Model X ise neredeyse hiç alıcı bulmadı. Her iki model, Tesla’nın Almanya web sitesindeki yapılandırıcıdan kaldırıldı ve yalnızca mevcut stoktan satışa sunuluyor. Bu modellerin yeniden siparişe açılıp açılmayacağı ise belirsiz.

Tesla'dan Almanya'daki dev fuardan çekilme kararı! 'Arabası da yok, iddiası da'

TESLA’NIN ÜST SINIFI ALMANYA’DAN ÇEKİLİYOR

Model S ve Model X’in üretimden tamamen kalkabileceği yorumları yapılırken, Tesla’nın Avrupa için yeni model takvimi de boş görünüyor. Model Y’nin makyajlı versiyonu Mart ayında piyasaya sürülmüştü, bunun dışında yeni bir model duyurusu bulunmuyor.
Son dönemde şirket, CEO Elon Musk’ın siyasi çıkışları ve çevreci grupların protestolarıyla da gündeme gelmişti.

YENİLİK YOK, KATILIM YOK

Tesla’nın Münih’teki dev otomobil fuarına katılmama kararının, Avrupa’daki zayıflayan talep ve eksikliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Şirketin, yakın vadede Avrupa pazarında güçlü bir çıkış yapması zor görünüyor.

