Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Toyota’dan 40 yıllık batarya devrimi! Tek şarjla 1.000 km yol yapacak

Kasım 11, 2025 10:22
1
Toyota

Toyota, elektrikli araç dünyasında ezber bozan bir adım atıyor. Japon devinin geliştirdiği yeni katı hal bataryalar (SSB), yalnızca dayanıklılığıyla değil sunduğu performansla da fark yaratacak. Toyota, bu bataryaların bir şarjla 1.000 kilometreye kadar menzil sağlayacağını ve tam 40 yıl dayanabileceğini duyurdu. Kısacası, mevcut bataryalara göre dört kat daha uzun ömürlü bir teknoloji geliyor.

2

DAHA GÜVENLİ, DAHA HAFİF, DAHA GÜÇLÜ

Katı hal bataryalar, yanıcı sıvı yerine katı elektrolit kullanıyor. Bu yapı sayesinde güvenlik artarken enerji yoğunluğu da yükseliyor. Daha küçük ve hafif olmaları, menzili uzatıyor ve şarj süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Ayrıca aşırı ısınma riski minimuma iniyor.

Tokyo’daki Japan Mobility Show etkinliğinde konuşan Toyota yetkilileri, teknolojinin başlangıçta pahalı olacağını ama üretim arttıkça maliyetlerin düşeceğini söyledi. Uzun ömürlü yapısı sayesinde, kullanıcıya “ömürlük batarya” deneyimi sunacak.

3

ARACIN ÖMRÜNDEN BİLE UZUN

Ortalama bir otomobil 15 yıl dayanırken, Toyota’nın yeni bataryaları 40 yıl boyunca performans kaybı olmadan kullanılabilecek. Şirketin batarya bölümünün başındaki Keiji Kaita, mevcut bataryalarda hedefin 10 yıl ve %90 kapasite olduğunu, katı hal bataryalarda sürenin dört katına çıkacağını belirtiyor.

Bugün otomobil üreticileri genellikle 8 yıllık garanti sunarken, bu teknoloji garanti anlayışını tamamen değiştirebilir.

4

ÖNCE LÜKS MODELLER, SONRA COROLLA

Toyota, 2021’den bu yana Sumitomo Metal Mining ile katot malzemeleri üzerinde çalışıyor. Seri üretim 2028 mali yılında başlayacak. İlk olarak Lexus ve Century gibi üst segment modellerde yer alacak bu bataryalar, daha sonra Corolla gibi popüler modellere de entegre edilecek.

5

RAKİPLER SIRAYA GİRDİ

Katı hal batarya yarışında yalnızca Toyota yok. BMW’nin ortağı Solid Power, 1.000’den fazla şarj döngüsüne dayanabilen bataryalar test ediyor. Harvard Üniversitesi ise 6.000 döngü sonunda %80 kapasite koruyan bir prototip geliştirdi. Samsung SDI, BYD ve CATL gibi üreticiler de 2027-2028 döneminde kendi katı hal bataryalarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.