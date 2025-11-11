Toyota’dan 40 yıllık batarya devrimi! Tek şarjla 1.000 km yol yapacak

Kategoriler
Toyota, elektrikli araç dünyasında ezber bozan bir adım atıyor. Japon devinin geliştirdiği yeni katı hal bataryalar (SSB), yalnızca dayanıklılığıyla değil sunduğu performansla da fark yaratacak. Toyota, bu bataryaların bir şarjla 1.000 kilometreye kadar menzil sağlayacağını ve tam 40 yıl dayanabileceğini duyurdu. Kısacası, mevcut bataryalara göre dört kat daha uzun ömürlü bir teknoloji geliyor.
Katı hal bataryalar, yanıcı sıvı yerine katı elektrolit kullanıyor. Bu yapı sayesinde güvenlik artarken enerji yoğunluğu da yükseliyor. Daha küçük ve hafif olmaları, menzili uzatıyor ve şarj süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Ayrıca aşırı ısınma riski minimuma iniyor.
Tokyo’daki Japan Mobility Show etkinliğinde konuşan Toyota yetkilileri, teknolojinin başlangıçta pahalı olacağını ama üretim arttıkça maliyetlerin düşeceğini söyledi. Uzun ömürlü yapısı sayesinde, kullanıcıya “ömürlük batarya” deneyimi sunacak.
Ortalama bir otomobil 15 yıl dayanırken, Toyota’nın yeni bataryaları 40 yıl boyunca performans kaybı olmadan kullanılabilecek. Şirketin batarya bölümünün başındaki Keiji Kaita, mevcut bataryalarda hedefin 10 yıl ve %90 kapasite olduğunu, katı hal bataryalarda sürenin dört katına çıkacağını belirtiyor.
Bugün otomobil üreticileri genellikle 8 yıllık garanti sunarken, bu teknoloji garanti anlayışını tamamen değiştirebilir.
Toyota, 2021’den bu yana Sumitomo Metal Mining ile katot malzemeleri üzerinde çalışıyor. Seri üretim 2028 mali yılında başlayacak. İlk olarak Lexus ve Century gibi üst segment modellerde yer alacak bu bataryalar, daha sonra Corolla gibi popüler modellere de entegre edilecek.
Katı hal batarya yarışında yalnızca Toyota yok. BMW’nin ortağı Solid Power, 1.000’den fazla şarj döngüsüne dayanabilen bataryalar test ediyor. Harvard Üniversitesi ise 6.000 döngü sonunda %80 kapasite koruyan bir prototip geliştirdi. Samsung SDI, BYD ve CATL gibi üreticiler de 2027-2028 döneminde kendi katı hal bataryalarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.