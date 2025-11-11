Toyota’dan 40 yıllık batarya devrimi! Tek şarjla 1.000 km yol yapacak

Toyota, elektrikli araç dünyasında ezber bozan bir adım atıyor. Japon devinin geliştirdiği yeni katı hal bataryalar (SSB), yalnızca dayanıklılığıyla değil sunduğu performansla da fark yaratacak. Toyota, bu bataryaların bir şarjla 1.000 kilometreye kadar menzil sağlayacağını ve tam 40 yıl dayanabileceğini duyurdu. Kısacası, mevcut bataryalara göre dört kat daha uzun ömürlü bir teknoloji geliyor.