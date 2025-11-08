Toyota’dan yıl sonu atağı! Dev indirim ve faizsiz kredi aynı anda

Kategoriler
Toyota, yıl sonu yaklaşırken en sevilen modellerinden olan Corolla için yeni bir kampanya başlattı. 1.750.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan Corolla’nın bazı modellerinde liste üzerinden 350.000 TL indirime ek olarak faizsiz kredi seçeneği alıcıların iştahını kabarttı.
Toyota Corolla, Türkiye’de Kasım ayı itibariyle 1.5 litrelik benzinli motor ve Multidrive S otomatik şanzımanla birlikte satışa çıkıyor. Bu haliyle 125 beygir gücü ve 153 Nm tork üreten motoru aracın en çok dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Diğer yandan zaman içinde daha da geliştirilen CVT tipi şanzıman vites geçişlerini hissedilmez hale getirirken, konfor düşkünleri için bu özellik mükemmel bir çözüm sağlıyor.
Yakıt tasarruflu bir araç almak isteyenlerin gözdesi olan Toyota Corolla’nın 5 litrelik benzinli versiyonda yakıt tüketimi ortalama 5,5-6 litre/100 km civarında. Start-stop sistemi ile şehir içinde avantaj sağlarken CVT şanzımanın uyumu tüketimin daha düşmesini sağlayabiliyor.
Yollarda oldukça sık gördüğümüz Corolla, spor araç kategorisine çok girmese de dengeli karakteriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Motor sesinin minimum seviyede olması uzun yolculuklardaki konfor seviyesini artırıyor. Yakıt verimliliği ile dikkat çeken araç 0’dan 100km/s hıza 11 saniye civarında çıkabiliyor.
Corolla’nın motor teknolojisine bakıldığında Toyota mühendislerinin oldukça başarılı bir iş çıkardığı görülüyor. Zira sevilen modelin motorunda hem verimliliği hem de performansı destekleyecek bir yapı mevcut. Bu haliyle düşük devirde bile güçlü bir çekişe sahip olan araç, yakıt tüketiminde ise oldukça cimri davranıyor.
Toyota Corolla’nın yumuşak dokulara sahip iç mekan malzemeleri kalite ve konforu aynı anda hissettirirken, aracın teknolojik optimizasyonu ise oldukça beğeni topluyor. Multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle birlikte gelen Corolla’da anahtarsız giriş, dijital klima, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici özellikleri de artık standart özellikleri arasında yer alıyor.
Güvenli bir sürüş keyfi yaşamak isteyenler için doğru adres olan Corolla’da Toyota Safety Sense paketi standart olarak bulunuyor. Paket kapsamında ise adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleyici sistem, yaya algılama sistemi, şerit takip asistanı ve otomatik uzun far gibi gelişmiş özellikler bulunuyor.
Corolla’nın TNGA platformu dengeli bir sürüş garantisi sunarken, virajlarda gövde salınımının minimum seviyede olduğu görülüyor. Ayrıca aracın direksiyon tepkileri oldukça hassas ve bu da sürücüye güven veriyor. Bozuk yollarda araç kullanmak ise Corolla ile artık dert değil çünkü gelişmiş süspansiyon sistemi darbeleri kabine yansıtmıyor.
1.5 Vision Plus Multidrive S
Fiyatı: 1.750.000 TL
1.5 Dream Multidrive S
Fiyatı: 1.780.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 1.856.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 1.958.500 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 2.126.000 TL