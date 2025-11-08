Toyota’dan yıl sonu atağı! Dev indirim ve faizsiz kredi aynı anda

DENGELİ KARAKTER

Yollarda oldukça sık gördüğümüz Corolla, spor araç kategorisine çok girmese de dengeli karakteriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Motor sesinin minimum seviyede olması uzun yolculuklardaki konfor seviyesini artırıyor. Yakıt verimliliği ile dikkat çeken araç 0’dan 100km/s hıza 11 saniye civarında çıkabiliyor.

Corolla’nın motor teknolojisine bakıldığında Toyota mühendislerinin oldukça başarılı bir iş çıkardığı görülüyor. Zira sevilen modelin motorunda hem verimliliği hem de performansı destekleyecek bir yapı mevcut. Bu haliyle düşük devirde bile güçlü bir çekişe sahip olan araç, yakıt tüketiminde ise oldukça cimri davranıyor.