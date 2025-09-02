Volkswagen en ucuz elektrikli SUV ile geliyor: İşte ID.2 SUV'un ilk görüntüleri

Resmi tanıtımına sadece bir hafta kala Volkswagen, şimdiye kadarki en uygun fiyatlı elektrikli SUV'u ID.2'den ilk görüntüleri paylaştı. Electrek'in haberine göre yeni model markanın elektrikli araç portföyünde önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

ID.2 SUV, FİYATIYLA DİKKAT ÇEKECEK

Volkswagen, elektrikli araç serisini ID.2 ile başlayan yeni giriş seviyesi modeller ailesiyle yeniliyor. Şirket, ID.2'nin "Golf kadar geniş" ve "Polo kadar uygun fiyatlı" olacağını belirtiyor. Yaklaşık 25 bin eurodan başlayan fiyatıyla ID.2, piyasadaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında yer alacak.

Elektrikli hatchback modelin lansmanından kısa bir süre sonra, Volkswagen'in ID.2 SUV versiyonunu tanıtması bekleniyor. ID.2 SUV, VW'nin elektrikli araç serisinde ID.3 ve ID.4'ün altında konumlanarak daha uygun fiyatlı bir crossover SUV seçeneği sunacak.

YENİ TASARIM DİLİNİN İLK İPUÇLARI

Volkswagen'in tasarım şefi Andreas Mindt, ID.2 SUV'a daha yakından bakmamızı sağlayan yeni görseller paylaştı. Görüntüler, aracın mevcut ID modellerinden daha şık ve geçen hafta tanıtılan güncellenmiş T-Roc'a benzeyen yeni bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

ID.2 ve SUV versiyonları, Volkswagen'in yaklaşan giriş seviyesi elektrikli araç serisine temel teşkil edecek yeni MEB+ platformu üzerine inşa edilecek. Hatchback modeli, 38 kWh veya 56 kWh olmak üzere iki batarya paketi seçeneğiyle sunulacak ve 450 kilometreye kadar WLTP menzili sunacak.

Volkswagen, SUV versiyonu için henüz nihai fiyatları ve menzili açıklamadı.

"BÜYÜK İYİLEŞTİRMELER GELECEK"

Volkswagen'in teknoloji geliştirme şefi Kai Grünitz, markanın elektrikli araç serisi için "büyük iyileştirmeler" geleceğini belirtti. Bunlar arasında, 12.9 inçlik bilgi-eğlence ve 10.9 inçlik sürücü ekranlarının yanı sıra bol miktarda fiziksel kontrol düğmelerine sahip yeni bir iç tasarım da bulunuyor.

Ayrıca kullanıcıların sürüş modlarını Golf veya Beetle gibi klasik Volkswagen modellerine benzeyecek şekilde değiştirmelerine olanak tanıyan ek özellikler de olacak. Mevcut ID.4'ün piyasaya göre 35-40 bin civarında başladığını belirtmekte fayda var.