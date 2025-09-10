Menü Kapat
Otomobil
 Murat Makas

Volkswagen kararını duyurdu: 1 milyar euro harcayacak

Alman otomotiv devi, yapay zekâyı tasarımdan üretime kadar tüm süreçlerinde kullanarak hem verimliliği artırmayı hem de milyarlarca euroluk tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Volkswagen kararını duyurdu: 1 milyar euro harcayacak
Münih’te düzenlenen fuarının ilk gününde konuşan , 2030’a kadar yapay zekâya 1 milyar euroya varan yapacağını duyurdu. Şirket, bu yatırımla birlikte özellikle otomobil tasarımı, üretim süreçleri ve bilişim altyapısında dönüşüm planlıyor. Volkswagen’in hesaplamalarına göre yapay zekâ sayesinde 2035 yılına kadar 4 milyar euroya kadar tasarruf elde edilecek.

ÇİN VE ALMANYA’DA DÖNÜŞÜM

Volkswagen, en büyük iki pazarı olan ve ’da kapsamlı değişim adımları atıyor. Yeni modeller üzerinde çalışılırken, Almanya’daki üretim tesislerinde maliyetleri düşürmeye yönelik stratejiler devreye alınıyor.

“TÜM DEĞER ZİNCİRİNDE KRİTİK ROL”

Volkswagen’in bilişim teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Hauke Stars, yapay zekânın şirket için stratejik önemine dikkat çekti:

“Bizim için yapay zekâ, araç tasarımından üretime kadar tüm değer zinciri boyunca daha yüksek hız, kalite ve rekabetçilik için kilit önemde.”

