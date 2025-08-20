Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Volkswagen kullananlar dikkat! Ölümcül hata iddiasıyla dava açıldı

VW ID4 ve ID Buzz sahipleri, direksiyon üzerindeki dokunmatik kontrollerin güvenli olmadığı gerekçesiyle New Jersey’de toplu dava açtı; davada ani hızlanmalar ve ölümlü kazalar iddiaları öne sürüldü.

Volkswagen kullananlar dikkat! Ölümcül hata iddiasıyla dava açıldı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:20

Yeni elektrikli araçlarının (VW ID4 ve ID Buzz gibi) ilk kullanıcıları ve inceleyen kişiler, araçların iç tasarımındaki kontrol sistemlerinden memnun olmadıklarını sıkça dile getirdi. Alman otomobil üreticisi, fiziksel düğmeler ve anahtarlar yerine kapasitif dokunmatik noktalar ve kaydırıcılar kullanmayı tercih etti. Ancak Haziran ayında New Jersey’de açılan bir toplu dava, söz konusu kontrollerin güvenli olmadığını ve kolay kullanım ile güvenlik iddialarının pazarlama yoluyla yanlış tanıtıldığını öne sürdü.

Volkswagen kullananlar dikkat! Ölümcül hata iddiasıyla dava açıldı

2021-2023 ARASI MODELERİ KAPSIYOR

Carbuzz'un haberine göre dava, Janice Beecher ve Omar Hakkaoui’yu davacı olarak gösteriyor ve “benzer durumdaki tüm diğer kişileri” temsil ediyor; davalı ise Volkswagen Group of America. Dava, ABD’de satılan 2021-2023 model yıllarındaki Volkswagen ID4 elektrikli SUV’ları kapsıyor ve özellikle aracın Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) özelliği ile direksiyon üzerindeki haptik kontrollerine odaklanıyor. Davada, bu haptik kontrollerin bir “kusur” olarak değerlendirilmesi gerektiği ve VW’nin bunu geliştirme testlerinde tespit etmediği veya açıklamadığı iddia ediliyor.

Volkswagen kullananlar dikkat! Ölümcül hata iddiasıyla dava açıldı
'ANİ VE İSTENMEYEN HIZLANMALAR'

Dava metninde, “Sınıf Araçları’nın aşırı hassas kapasitif direksiyonları, haptik kontrollerin üzerine hafif bir dokunuşla Adaptif Hız Sabitleyici’yi otomatik olarak etkinleştiriyor. Bu durum, sürücüler araç kullanırken ani ve istenmeyen hızlanmalara yol açıyor.” ifadesi yer alıyor. Buradaki Sınıf Aracı, 2021-2023 model ID4’leri kapsıyor.

Dava ayrıca, bu sorunların bazı davacılar için ölümlü kazalara, bazılarında ise ciddi yaralanmalara yol açtığını ve araç sahiplerinin “ID4 kullanmaktan korkar ve tereddüt eder hale geldiğini” belirtiyor. ABD’deki tüm VW ID4 model yıllarına ait 70 sayfalık çevrimiçi NHTSA müşteri şikayetlerine bakıldığında, bazı şikayetlerde istenmeyen hızlanma belirtilmiş; bunlardan sadece birkaçı ACC sistemini potansiyel neden olarak işaret etmiş, bazılarında ise bunun “bilinen bir sorun” olduğu vurgulanmış. NHTSA şikayetlerinden yalnızca biri, ACC sisteminin haptik kontrollerini tehlikeli olarak doğrudan işaret ediyor; ancak o şikayette kazaya yol açmadığı belirtiliyor.

Volkswagen kullananlar dikkat! Ölümcül hata iddiasıyla dava açıldı

GERİ ÇAĞIRMA VE TAZMİNAT TALEBİ

Dava ayrıca, VW’nin ID4’ü daha az düğme ile daha güvenli olduğu ve sesli komut gibi ek giriş yöntemleriyle donatıldığı iddiasıyla pazarladığını öne sürüyor. Dava metninden bir alıntıda “Davalı, kusuru gizlemenin yanı sıra, Sınıf Araçları’nın özelliklerini ve yeteneklerini aktif olarak yanlış tanıtmış; araçların kapsamlı testlerden geçtiğini, üretim eksiklikleri bulunmadığını ve Sınıf Araçları’nı günlük kullanımda güvenli hale getiren sağlam teknolojiye sahip olduğunu iddia etmiştir.” ifadeleri yer buldu.

Davada, VW’nin etkilenen araç sahiplerine verdiği yanıtın her olay için “sürücü hatası” olduğu iddia ediliyor. VW’den kusur için bir geri çağırma yapması ve belirtilen şikayetler kapsamında maddi sağlanması talep ediliyor.

Volkswagen kullananlar dikkat! Ölümcül hata iddiasıyla dava açıldı

FRENLER VE HAVA YASTIKLARI DA ALTINDA

Dava, IQ.Drive eğlence ve sürücü ekranı sistemlerinin de kusurlu ve tehlikeli olduğunu öne sürüyor. “IQ.Drive güvenlik özellikleri kritik durumlarda devreye girmedi” iddiası yer alıyor. ACC sistemini devre dışı bırakmak için fren pedalına basıldığında bile “acil frenleme sistemi çalışmadı veya araç frenlemeye rağmen hızlanmaya devam etti” şeklinde uyarıların çıktığı, bu durumun bazı ölümlü kazalara yol açtığı öne sürülüyor. Birçok şikayette, aşırı veya belirgin kaza riskinde frenlerin devreye girmediği, hava yastıklarının da bazı durumlarda yeterince açılmadığı belirtiliyor.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#tazminat
#volkswagen
#araç geri çağırma
#Volkswagen Id4
#Volkswagen Id Buzz
#Güvenlik Sorunu
#Dokunmatik Ekran
#Haptik Kontrol
#Adaaktif Hız Sabitleyici
#Otomobil
