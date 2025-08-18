Volkswagen, tarihinin en büyük yeniden yapılanmasını başlatıyor: 10 yeni model yolda

87 yıllık tarihinin en kapsamlı ürün atağına hazırlanan Volkswagen, önümüzdeki 3 yıl içinde temel model yelpazesini yeniden şekillendirirken, 10 yeni elektrikli ve içten yanmalı motorlu model piyasaya sürecek.

Autocar'ın haberine göre, son yıllarda satışların durması, derin maliyet kesintileri ve iş gücü azaltımlarıyla karşı karşıya kalan Volkswagen'in yeniden yapılanma süreciyle hedeflediği şey: Alman otomotiv devini eski gücüne, kârlılığına ve küresel rekabet gücüne kavuşturmak.

Yeniden yapılanmanın merkezinde ise Up, Polo ve T-Cross modellerinin elektrikli halefleri olarak tasarlanan, ön tekerlekten çekişli yeni giriş seviyesi elektrikli araçlar olan ID 1, ID 2 ve ID 2X araçları yer alıyor. Bu üçlünün yanı sıra şirket, Golf'ün elektrikli versiyonunu da hazırlarken, mevcut içten yanmalı motorlu en popüler modellerini de yenileyerek, bunları canlandırmayı hedefleyecek.

ID.1 KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Volkswagen için özellikle kitlesel elektrikli araç benimsenmesi açısından en önemli modellerden biri olarak görülen ID 1, yeniden yapılanmanın en kritik parçası olarak öne çıkıyor.

Bu yılın başlarında ID Every1 konseptiyle tanıtılan yeni giriş seviyesi model, VW CEO'su Thomas Schäfer tarafından şirketin elektrikli dönüşümünün "son halkası" olarak nitelendirildi. Mart ayında yapılan tanıtımda Schäfer, "Bu, dünyanın beklediği araba" dedi.

Markanın kompakt elektrikli modeller için özel olarak geliştirilen, maliyet açısından optimize edilmiş "MEB Entry" platformu üzerine inşa edilen ID.1'in üretim versiyonunun, 20 bin eurodan başlayan fiyatlarla 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. MEB Entry'yi ilk olarak eylül ayında Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak ID.2'de göreceğiz.

MEB platformunun aksine MEB Entry; yalnızca kompakt boyutlar, iç mekan genişliği ve rakiplerinden daha fazla kapasiteye sahip bir bagaj bölmesi sağlamak amacıyla tasarlanmış bir elektrik motoru içeren bir yapı sunuyor.

GOLF ELEKTRİKLENİYOR

ID.1'e ek olarak Volkswagen en ikonik modellerinden Golf'ü 2028 yılında tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkaracak. Firmanın Scalable Systems Platform (SSP) altyapısıyla fabrikadan inecek yeni versiyon, 800V mimari, daha hızlı şarj ve ileri yazılım fonksiyonları gibi yeniliklere sahip olacak.