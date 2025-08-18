Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Volkswagen, tarihinin en büyük yeniden yapılanmasını başlatıyor: 10 yeni model yolda

Yeniden yapılanma süreciyle küresel alanda eski rekabet gücünü geri kazanmayı hedefleyen Volkswagen, 3 yıl içinde 10 yeni model piyasaya sürecek.

Volkswagen, tarihinin en büyük yeniden yapılanmasını başlatıyor: 10 yeni model yolda
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 12:01

87 yıllık tarihinin en kapsamlı ürün atağına hazırlanan Volkswagen, önümüzdeki 3 yıl içinde temel model yelpazesini yeniden şekillendirirken, 10 yeni elektrikli ve içten yanmalı motorlu model piyasaya sürecek.

Autocar'ın haberine göre, son yıllarda satışların durması, derin maliyet kesintileri ve iş gücü azaltımlarıyla karşı karşıya kalan 'in yeniden yapılanma süreciyle hedeflediği şey: Alman devini eski gücüne, kârlılığına ve küresel rekabet gücüne kavuşturmak.

Yeniden yapılanmanın merkezinde ise Up, Polo ve T-Cross modellerinin elektrikli halefleri olarak tasarlanan, ön tekerlekten çekişli yeni giriş seviyesi olan ID 1, ID 2 ve ID 2X araçları yer alıyor. Bu üçlünün yanı sıra şirket, 'ün elektrikli versiyonunu da hazırlarken, mevcut içten yanmalı motorlu en popüler modellerini de yenileyerek, bunları canlandırmayı hedefleyecek.

Volkswagen, tarihinin en büyük yeniden yapılanmasını başlatıyor: 10 yeni model yolda

ID.1 KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Volkswagen için özellikle kitlesel elektrikli araç benimsenmesi açısından en önemli modellerden biri olarak görülen ID 1, yeniden yapılanmanın en kritik parçası olarak öne çıkıyor.

Bu yılın başlarında ID Every1 konseptiyle tanıtılan yeni giriş seviyesi model, VW CEO'su Thomas Schäfer tarafından şirketin elektrikli dönüşümünün "son halkası" olarak nitelendirildi. Mart ayında yapılan tanıtımda Schäfer, "Bu, dünyanın beklediği araba" dedi.

Volkswagen, tarihinin en büyük yeniden yapılanmasını başlatıyor: 10 yeni model yolda

Markanın kompakt elektrikli modeller için özel olarak geliştirilen, maliyet açısından optimize edilmiş "MEB Entry" platformu üzerine inşa edilen ID.1'in üretim versiyonunun, 20 bin eurodan başlayan fiyatlarla 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. MEB Entry'yi ilk olarak eylül ayında Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak ID.2'de göreceğiz.

MEB platformunun aksine MEB Entry; yalnızca kompakt boyutlar, iç mekan genişliği ve rakiplerinden daha fazla kapasiteye sahip bir bagaj bölmesi sağlamak amacıyla tasarlanmış bir elektrik motoru içeren bir yapı sunuyor.

Volkswagen, tarihinin en büyük yeniden yapılanmasını başlatıyor: 10 yeni model yolda

GOLF ELEKTRİKLENİYOR

ID.1'e ek olarak Volkswagen en ikonik modellerinden Golf'ü 2028 yılında tamamen elektrikli olarak karşımıza çıkaracak. Firmanın Scalable Systems Platform (SSP) altyapısıyla fabrikadan inecek yeni versiyon, 800V mimari, daha hızlı şarj ve ileri yazılım fonksiyonları gibi yeniliklere sahip olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli Golf ne zaman piyasaya çıkacak?
Volkswagen, Golf'ün tamamen elektrikli versiyonunu 2028 yılında tanıtmayı planlıyor.
ETİKETLER
#otomotiv
#volkswagen
#elektrikli araçlar
#golf
#Id.1
#Meb Entry
#Otomobil
