29°
 | Murat Makas

En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, markanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü modeli olan Fenomenoyu tanıttı.

En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı
Monterey Car Week'te sahneye çıkan Lamborghini Fenomeno, sınırlı üretimli koleksiyonun parçası olacak. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor: 3,5 milyon dolar.

Fenomeno'nun kalbinde 6.5 litrelik atmosferik V12 motor var. Bu motor tek başına 823 beygir üretiyor. Yanına eklenen üç elektrik motoru sayesinde ekstra 242 beygir daha geliyor. Sonuç: toplam 1.065 beygir.

  • 0’dan 100 km/s: 2,4 saniye
  • Maksimum hız: 350 km/s’nin üzerinde
  • Tork: 725 Nm @ 6.750 rpm

Bu değerler, Revuelto'nun 1.015 beygirlik gücünü ve 2,5 saniyelik hızlanmasını geride bırakıyor.

En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı

DAHA BÜYÜK BATARYA, DAHA FAZLA MENZİL

Fenomeno'ya özel geliştirilen 7 kWh batarya, sadece elektrikle 20 km menzil sağlıyor. Revuelto'daki 3,8 kWh bataryanın neredeyse iki katı kapasiteye sahip.

En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı

KARBON FİBER GÖVDE VE YARIŞ ESİNTİLİ TASARIM

Aracın şasisi ve gövdesi tamamen karbon fiberden üretilmiş. Frenlerde karbon-seramik diskler, önde 21 inç arkada 22 inç jantlar ve Bridgestone Potenza Sport lastikler kullanılıyor.

Tasarımda ise yarış ruhu öne çıkıyor:

  • Kaputtaki hava girişleri Huracán GT3’ten esinlenilmiş.
  • Gövde çizgileri Essenza modelinin “long tail” tarzını hatırlatıyor.
  • Genel görünüm, Revuelto’dan çok daha agresif.
En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı

FENOMENO'NUN HİKÂYESİ

İsim geleneğine uygun olarak Fenomeno da bir boğadan geliyor. 2002’de Meksika’daki bir dövüşte sergilediği olağanüstü performansla bağışlanan ünlü boğa, bu modele ilham olmuş. “Fenomeno” kelimesi ise hem İtalyanca hem İspanyolcada “olağanüstü, eşsiz” anlamına geliyor.

En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı

SADECE 29 ADET ÜRETİLECEK

Lamborghini, Fenomeno’dan yalnızca 29 adet üretecek. Bir tanesi ise fabrikanın kendi koleksiyonuna gidecek. Marka, bu modeli gelecekteki tasarımlar için bir manifesto olarak görüyor.

En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı

ELEKTRİKLİ LAMBORGHİNİ BELİRSİZLİĞİ

Tamamen elektrikli bir Lamborghini içinse net bir tarih yok. 2021’de duyurulan plana göre önce tüm modeller hibritleşecek, ardından 2030 öncesinde ilk tam elektrikli model tanıtılacaktı. Ancak Lanzador konsepti 2029’a ertelendi. Elektrikli Urus planı da şimdilik rafa kalktı; onun yerine şarj edilebilir hibrit versiyon gelecek.

