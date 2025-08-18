En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Fenomeno sahneye çıktı

Monterey Car Week'te sahneye çıkan Lamborghini Fenomeno, sınırlı üretimli koleksiyonun parçası olacak. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor: 3,5 milyon dolar.

Fenomeno'nun kalbinde 6.5 litrelik atmosferik V12 motor var. Bu motor tek başına 823 beygir üretiyor. Yanına eklenen üç elektrik motoru sayesinde ekstra 242 beygir daha geliyor. Sonuç: toplam 1.065 beygir.

0’dan 100 km/s: 2,4 saniye

Maksimum hız: 350 km/s’nin üzerinde

Tork: 725 Nm @ 6.750 rpm

Bu değerler, Lamborghini Revuelto'nun 1.015 beygirlik gücünü ve 2,5 saniyelik hızlanmasını geride bırakıyor.

DAHA BÜYÜK BATARYA, DAHA FAZLA MENZİL

Fenomeno'ya özel geliştirilen 7 kWh batarya, sadece elektrikle 20 km menzil sağlıyor. Revuelto'daki 3,8 kWh bataryanın neredeyse iki katı kapasiteye sahip.

KARBON FİBER GÖVDE VE YARIŞ ESİNTİLİ TASARIM

Aracın şasisi ve gövdesi tamamen karbon fiberden üretilmiş. Frenlerde karbon-seramik diskler, önde 21 inç arkada 22 inç jantlar ve Bridgestone Potenza Sport lastikler kullanılıyor.

Tasarımda ise yarış ruhu öne çıkıyor:

Kaputtaki hava girişleri Huracán GT3’ten esinlenilmiş.

Gövde çizgileri Essenza modelinin “long tail” tarzını hatırlatıyor.

Genel görünüm, Revuelto’dan çok daha agresif.

FENOMENO'NUN HİKÂYESİ

İsim geleneğine uygun olarak Fenomeno da bir boğadan geliyor. 2002’de Meksika’daki bir dövüşte sergilediği olağanüstü performansla bağışlanan ünlü boğa, bu modele ilham olmuş. “Fenomeno” kelimesi ise hem İtalyanca hem İspanyolcada “olağanüstü, eşsiz” anlamına geliyor.

SADECE 29 ADET ÜRETİLECEK

Lamborghini, Fenomeno’dan yalnızca 29 adet üretecek. Bir tanesi ise fabrikanın kendi koleksiyonuna gidecek. Marka, bu modeli gelecekteki tasarımlar için bir manifesto olarak görüyor.

ELEKTRİKLİ LAMBORGHİNİ BELİRSİZLİĞİ

Tamamen elektrikli bir Lamborghini içinse net bir tarih yok. 2021’de duyurulan plana göre önce tüm modeller hibritleşecek, ardından 2030 öncesinde ilk tam elektrikli model tanıtılacaktı. Ancak Lanzador konsepti 2029’a ertelendi. Elektrikli Urus planı da şimdilik rafa kalktı; onun yerine şarj edilebilir hibrit versiyon gelecek.