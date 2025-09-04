Menü Kapat
Yakıt cimrisi otomobiller açıklandı: Bu modeller benzin istasyonunun yolunu unutturur

Akaryakıt zamlarının art arda gelmesi, sürücüleri daha tasarruflu araçlara yöneltiyor. Bu doğrultuda, gerek şehir içinde gerekse uzun yol kullanımında düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken modeller öne çıkıyor. Peki, yakıt cimrisi otomobil modelleri hangileri? İşte detaylar…

Otomotiv sektöründe düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu teknolojiler giderek daha fazla önem kazanıyor. Uzmanların hazırladığı liste, yalnızca değil; modern donanımlar, konfor ve güvenlik özellikleriyle de öne çıkan modelleri ortaya koydu.

Yakıt cimrisi otomobiller açıklandı: Bu modeller benzin istasyonunun yolunu unutturur

DİKKAT ÇEKEN MODELLER

Renault Clio

100 beygir gücündeki 1.0 litrelik turbo motoru ve EDC şanzımanıyla 100 kilometrede ortalama 4,8-5,2 litre tüketim değerine ulaşıyor. Düşük bakım masrafları, gelişmiş multimedya ekranı ve güvenlik donanımlarıyla hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için öne çıkan seçeneklerden biri haline geldi.

Volkswagen Golf

110 beygirlik 1.0 TSI motoru ve 7 ileri DSG şanzımanıyla 4,5-5,0 litre aralığında yakıt tüketiyor. Sessiz sürüş, güçlü yol tutuşu ve ergonomik iç mekânıyla öne çıkan model, küçük motor hacmi sayesinde vergi avantajı da sağlıyor.

Peugeot 308

130 beygirlik BlueHDi motoru ve 8 ileri EAT8 şanzımanıyla 3,4-4,0 litre aralığında tüketim değeri sunuyor. Yüksek torku sayesinde güçlü bir performans sergileyen model, i-Cockpit tasarımıyla da farklılaşıyor.

Yakıt cimrisi otomobiller açıklandı: Bu modeller benzin istasyonunun yolunu unutturur

EN AZ YAKAN 10 OTOMOBİL

Uzmanların hazırladığı listede, en az yakan 10 model şu şekilde sıralandı:

Opel Corsa: 1.3 CDTI Ecotec ecoFLEX 95 BG – 3,2 lt

BMW 116: ed 116 BG – 3,4 lt

Skoda Fabia: 1.4 TDI 90 PS – 3,4 lt

Peugeot 208: 1.6 BlueHDi 100 PS S&S ETG6 – 3,5 lt

Peugeot 308: 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6 – 3,5–3,8 lt

Citroën C3: 1.6 BlueHDi 75 PS S&S Manuel – 3,6 lt

Renault Clio: 1.5 dCi 75 PS – 3,6 lt

Dacia Sandero: 1.5 dCi 90 BG Easy-R – 3,6 lt

Opel Astra: 1.6 CDTI Ecotec 110 PS – 3,7 lt

Fiat Egea Hatchback: 1.6 MultiJet II 120 PS – 3,8 lt

Yakıt cimrisi otomobiller açıklandı: Bu modeller benzin istasyonunun yolunu unutturur

HİBRİT SEÇENEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Yakıt tasarrufu denildiğinde ilk akla gelen hibrit modeller de güçlü alternatif olarak dikkat çekiyor. Hyundai Ioniq Hybrid, 1.6 litrelik benzinli motorunu elektrik desteğiyle birleştirerek 3,5-4,0 litre aralığında tüketim sağlıyor. Rejeneratif frenleme sistemi ve 6 ileri DCT şanzımanıyla verimliliğini artırıyor.

Toyota Yaris Hybrid ise ortalama 3,5 litrelik tüketim değeriyle listenin en çevreci otomobillerinden biri oldu. E-CVT şanzımanıyla sunduğu sessiz ve akıcı sürüş, özellikle şehir içinde ciddi avantaj sağlıyor.

