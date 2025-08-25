Yeni Hyundai i20 ilk kez görüntülendi: Türkiye’de en çok satan araçlardan…

İspanya'da yapılan testlerde görüntülenen yeni Hyundai i20, kamuflajlı olmasına rağmen tasarım çizgilerini belli etti. Carscoops'un paylaştığı fotoğraflara bakılırsa, model uzun yıllardır korunan yuvarlak hatlarından vazgeçiyor ve çok daha köşeli bir görünüme kavuşuyor.

Yeni i20’nin tamamen elektrikli olmayacağı, bunun yerine benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle sunulacağı aktarılıyor. İç mekânı henüz görüntülenmese de Hyundai’nin kabinde de ciddi yeniliklere gideceği tahmin ediliyor. Modelin 2026’da tanıtılıp, 2027’den itibaren birçok pazarda satışa çıkması bekleniyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Hyundai i20’nin en büyük rakiplerinden Renault Clio da kısa süre içinde yenilenmiş haliyle görücüye çıkacak. Yani kompakt sınıfta tasarım ve teknoloji yarışı daha da hızlanacak.

HYUNDAİ İ30 TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Hyundai, i20’nin test görüntülerinin gündeme gelmesinden kısa süre önce i30’un Türkiye’ye dönüşünü duyurdu. Eylül ayında satışa sunulacak i30, Prime ve Comfort donanımlarıyla gelecek. Araçta 1.5T MHEV benzinli motor ve 7 ileri DCT şanzıman bulunuyor. 140 PS güç ve 253 Nm tork üreten bu kombinasyon, hem yakıt verimliliği hem de güçlü bir sürüş vadediyor.

Hyundai Motor Türkiye, i30’un dönüşünü “Seninle yola çıkmak için hazır!” mottosuyla duyurdu.

GM İLE ORTAK PLANLAR

Hyundai Motor Company, geçtiğimiz yıl General Motors ile yaptığı stratejik iş birliğinde de önemli bir aşamaya ulaştı. İki marka, 2028’e kadar Orta ve Güney Amerika için dört yeni içten yanmalı veya hibrit model, Kuzey Amerika için ise tamamen elektrikli bir ticari VAN geliştirmeyi planlıyor.

Bu iş birliğiyle yıllık satışların 800 bin adedi aşması hedefleniyor. Hyundai ve GM, her modelde kendi marka kimliklerini yansıtacak özgün tasarımlar sunacak.