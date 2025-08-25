Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni Hyundai i20 ilk kez görüntülendi: Türkiye’de en çok satan araçlardan…

Türkiye'de en çok satan modellerden biri olan i20, yenilenmiş tasarımıyla 2026'da tanıtılacak. Yeni i20 ilk kez test sürüşünde görüntülendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni Hyundai i20 ilk kez görüntülendi: Türkiye’de en çok satan araçlardan…
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 17:30

İspanya'da yapılan testlerde görüntülenen yeni Hyundai i20, kamuflajlı olmasına rağmen çizgilerini belli etti. Carscoops'un paylaştığı fotoğraflara bakılırsa, model uzun yıllardır korunan yuvarlak hatlarından vazgeçiyor ve çok daha köşeli bir görünüme kavuşuyor.

Yeni i20’nin tamamen elektrikli olmayacağı, bunun yerine benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle sunulacağı aktarılıyor. İç mekânı henüz görüntülenmese de ’nin kabinde de ciddi yeniliklere gideceği tahmin ediliyor. Modelin 2026’da tanıtılıp, 2027’den itibaren birçok pazarda satışa çıkması bekleniyor.

Yeni Hyundai i20 ilk kez görüntülendi: Türkiye’de en çok satan araçlardan…

REKABET KIZIŞIYOR

Hyundai i20’nin en büyük rakiplerinden Renault Clio da kısa süre içinde yenilenmiş haliyle görücüye çıkacak. Yani kompakt sınıfta tasarım ve teknoloji yarışı daha da hızlanacak.

Yeni Hyundai i20 ilk kez görüntülendi: Türkiye’de en çok satan araçlardan…

HYUNDAİ İ30 TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Hyundai, i20’nin test görüntülerinin gündeme gelmesinden kısa süre önce i30’un Türkiye’ye dönüşünü duyurdu. Eylül ayında satışa sunulacak i30, Prime ve Comfort donanımlarıyla gelecek. Araçta 1.5T MHEV benzinli motor ve 7 ileri DCT şanzıman bulunuyor. 140 PS güç ve 253 Nm tork üreten bu kombinasyon, hem yakıt verimliliği hem de güçlü bir sürüş vadediyor.

Hyundai Motor Türkiye, i30’un dönüşünü “Seninle yola çıkmak için hazır!” mottosuyla duyurdu.

Yeni Hyundai i20 ilk kez görüntülendi: Türkiye’de en çok satan araçlardan…

GM İLE ORTAK PLANLAR

Hyundai Motor Company, geçtiğimiz yıl General Motors ile yaptığı stratejik iş birliğinde de önemli bir aşamaya ulaştı. İki marka, 2028’e kadar Orta ve Güney Amerika için dört yeni içten yanmalı veya hibrit model, Kuzey Amerika için ise tamamen elektrikli bir ticari VAN geliştirmeyi planlıyor.

Bu iş birliğiyle yıllık satışların 800 bin adedi aşması hedefleniyor. Hyundai ve GM, her modelde kendi marka kimliklerini yansıtacak özgün tasarımlar sunacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nissan ucuz elektrikli şehir otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor! Çıkış tarihi belli oldu
Çinli Chery'den vites büyütme hamlesi: Omoda markasını Türkiye'ye getiriyor
ETİKETLER
#elektrikli araba
#tasarım
#hyundai
#Hibrit Otomobil
#Yeni Nesil Oyun
#I20
#Kompakt Araba
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.