Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

Otomobil piyasasında bazı modeller vardır ki, tamirhanelerin yüzünü güldürmez, çünkü arıza çıkarmazlar. Sanayi esnafının "ekmek düşmanı" dediği o efsaneler, sahiplerine düşük bakım maliyeti ve yüksek kilometre garantisi sunuyor. Türkiye'deki ustaların en çok övdüğü, motor sağlamlığı ve parça dayanıklılığıyla nam salmış o modelleri mercek altına alıyoruz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 16:00

Bir otomobilin kalitesini ölçmenin en dürüst yolu, onu tamir eden ustaların görüşüdür. Sanayi sitelerinde "sorunsuzluk" kelimesiyle anılan otomobiller, karmaşık elektronik aksamdan veya hassas motor teknolojilerinden uzak, basit ve sağlam mühendislikle üretilmişlerdir. Onlar, ustaların "yağını suyunu koy, devam et" diyerek uğurladığı, uzun yıllar boyunca sahiplerini üzmeyen modellerdir.

Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

USTALARA GÖRE BİR ARABA NEDEN "İYİ"DİR?

Sanayi ustaları için bir otomobilin iyi olması, bozulmaması ve bozulduğunda da tamirinin kolay ve ucuz olması demektir. İşte ustaların bir modeli sorunsuz kılan temel kriterleri:

  • Basit Mekanik Tasarım: Karmaşık turbo, direkt enjeksiyon veya hassas elektronik kontrol ünitelerinden (ECU) uzak, kanıtlanmış motor teknolojileri.
  • Yedek Parça Bolluğu ve Ucuzluğu: Piyasanın her köşesinde kolayca bulunabilen, uygun fiyatlı yan sanayi parçalarına sahip olması.
  • Düşük Kronik Arıza Riski: Triger zinciri, şanzıman veya conta gibi kritik parçalarda tekrarlayan sorunların olmaması.

  • LPG Uyumu: Benzinli modellerin, ustalar tarafından kolayca ve sorunsuz bir şekilde LPG'ye dönüştürülebilmesi.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

USTALARA "EKMEK BIRAKMAYAN" OTOMOBİL MODELLERİ

Türkiye'deki tamirhane ve servis kayıtları incelendiğinde, sağlamlıklarıyla yıllara meydan okuyan ve sahiplerini sadece periyodik bakımlar için servise getiren 10 model şunlardır:

  • 1. Toyota Corolla (Özellikle 1.6 VVT-i Motorları): Corolla, sanayi esnafının bile kabul ettiği "bozulmazlık" unvanına sahiptir. Özellikle 1.6 litrelik VVT-i atmosferik motorları, basit ve sağlam mekaniği sayesinde yüksek kilometrelere ulaşsa bile kronik sorun çıkarmaz. Ustalar, bu motorun kolay kolay tamir gerektirmediğini belirtir.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 2. Honda Civic (Özellikle FD6 ve FB7 Kasaları): Honda'nın Civic modelleri, özellikle benzinli VTEC motorlarının yüksek dayanıklılığı ve sorunsuz LPG uyumu sayesinde ustaların en sevmediği araçlardandır. Motor sağlamlığı ve yürüyen aksamının uzun ömürlü olması, onu tamirhanelerden uzak tutar.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 3. Fiat Linea / Egea (1.3 ve 1.6 Multijet Dizel): Yerli üretim ve İtalyan mühendisliğinin sağlamlığını birleştiren Multijet motorlar, yakıt ekonomisinin yanı sıra mekanik sağlamlığıyla da bilinir. Parçalarının çok ucuz ve yaygın olması, bu modellerin tamir maliyetini minimumda tutarak sahiplerine avantaj sağlar.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 4. Renault Clio (1.5 dCi Dizel Motor): Renault'nun 1.5 dCi dizel motoru, Türkiye'deki en çok bilinen ve en az sorun çıkaran dizel ünitelerden biridir. Clio'nun bu motorlu versiyonları, düşük yakıt tüketimiyle birlikte, basit ve yaygın mekanik yapısı sayesinde ustaların nadiren gördüğü modellerdendir.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 5. Volkswagen Golf / Polo (Eski Nesil 1.6 MPI Motorlar): Alman kalitesini uygun fiyata sunan Golf ve Polo'nun, özellikle 2000'li yılların sonu ve 2010'lu yılların başında kullanılan 1.6 litrelik MPI atmosferik benzinli motorları, LPG uyumu ve basit mekaniği sayesinde en sağlam motorlardandı. Günümüzün karmaşık TSI'larına göre çok daha az sorun çıkarırlardı.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 6. Ford Focus (Atmosferik Benzinli Motorlar): Ford Focus'un özellikle 2010 yılı civarındaki 1.6 litrelik atmosferik (turbo olmayan) benzinli motorları, sade mühendislikleri sayesinde kronik arıza riskini düşük tutmuştur. Bu motorlar, iyi bir bakımla yüksek kilometrelere sorunsuz ulaşır.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 7. Suzuki Swift: Japon üreticilerin küçük segmentindeki temsilcisi Swift, basit, az elektronik aksamlı ve sağlam mekaniğiyle bilinir. Bu sadelik, arızalanma ihtimalini düşürerek sahiplerini servisten uzak tutar.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 8. Skoda Octavia (Eski 1.6 MPI ve 1.9 TDI Motorlar): Volkswagen Grubu'nun sağlam platformunu kullanan Octavia'nın eski nesil 1.9 TDI dizel motorları, piyasanın en uzun ömürlü dizel motorlarından biri olarak bilinir. Yüksek kilometre yapsa bile kolay kolay yolda bırakmazdı.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 9. Mercedes-Benz (W124 Kasa Dizel - Efsane Kasa): 1980'li ve 90'lı yılların bu efsanevi dizel Mercedes'leri, günümüzde bile hala yollarda. Milyon kilometrelere ulaşan motorları, aşırı sağlam ve basit tasarımlarıyla ustaların "bizim zamanımızda böyle yapılırdı" dediği modellerdir.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

  • 10. Hyundai Accent Era: Kore markalarının Türkiye'de güven algısını yükselten ilk modellerden olan Accent Era, basit mekanik yapısı, uygun yedek parça fiyatları ve yaygın servis ağı sayesinde tamir maliyeti en düşük otomobillerden biridir.

    Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu

USTANIN SÖZÜNE KULAK VERİN

Bu modellerin bu kadar sorunsuz olmasının ardında, sahiplerinin gösterdiği özen yatar. Ustalar, bu arabaların sağlamlığını korumak için şu basit kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtir:

Yağ ve Filtre Değişimini Aksatmayın: En basit ama en hayati kuraldır. Motor yağı, motorun canıdır.

Suyu Antifrizli Kullanın: Radyatör suyunun her zaman antifrizli olması, hem kışın donmayı hem de yazın motorun korozyonunu (paslanmasını) engeller.

Kaliteli Yedek Parça: Ucuz parça almaktan kaçının. Yüksek piyasa likiditesine sahip bir araçta, kaliteli yedek parça kullanmak, aracın ömrünü uzatır.

Motor Uyarısı: Hemen Kontrol: Motor arıza lambası yandığında, küçük bir sorunun büyümesini engellemek için hemen bir uzmana danışın.

Bu efsanevi otomobiller, doğru bakımla sizi yıllarca servisten uzak tutabilir.

Yılların sanayi ustaları en sorunsuz otomobil modellerini tek tek açıkladı! Toyota’nın o modeli listeye damga vurdu
ETİKETLER
#Otomobil
#araba
#dayanıklılık
#bakım
#kalite
#Yedek Parça
#Tamir
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.