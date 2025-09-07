Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yüzde 100 yerli, 4 kişilik elektrikli araç seri üretime hazır

Düzce merkezli bir firma, geliştirdiği yüzde 100 yerli elektrikli aracın ön seri üretimine başladı. Araç, 3,5 saatte şarj olabilme özelliği ve 100-130 kilometre menzili ile dikkat çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 15:54

'de bir firma, yüzde 100 yerli ve dört tekerlekli elektrikli aracının ön seri üretimine başladı. Ev prizinden 3,5 saatte şarj olabilen araç, 100-130 kilometre menzile ve 75 km/s azami hıza sahip. Yeni modelin tamamı yerli mühendisler tarafından üretildi.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet alanındaki tecrübesini dört tekerlekli araç segmentine taşıyan firmanın banttan indirdiği otomobilin üretiminde kadın istihdamı dikkati çekiyor. Fabrika Cumayeri ilçesinde bulunuyor.

Yüzde 100 yerli, 4 kişilik elektrikli araç seri üretime hazır

Tasarım Mühendisi Semih Çetinkaya, aracın geliştirilme sürecini ve özelliklerini anlattı. Sektörde L7 kategorisinde 4 kişilik açığı bulunduğunu belirten Çetinkaya, "Bu açığı değerlendirerek L7 sınıfında bir araç tasarımı yaptık. Tamamen yerli mühendisler tarafından araç geliştirildi. Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki fabrikamızda üretime başladık" dedi.

Yüzde 100 yerli, 4 kişilik elektrikli araç seri üretime hazır

A VE BE SINIFI EHLİYETLE KULLANILABİLECEK

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bu aracımızın motoru 13.5 kilowata sahip. Aracın 96 volt 100 amperlik bataryası var. Yaklaşık 100-130 kilometre menzil imkanı sunabiliyor. Araç maksimum 75 km/saat hıza çıkabiliyor. Ev tipi elektrik ile şarj edildiğinde bataryası 3,5 saat gibi bir sürede doluyor. Bu aracı 16 yaşından büyük herkes A ve B sınıfı ehliyetle rahatlıkla kullanılabilecek."

Yüzde 100 yerli, 4 kişilik elektrikli araç seri üretime hazır

Çetinkaya, aracı tasarlarken özellikle şehir içi ulaşım sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Aracı üretirken şehir içi park sorununu ortadan kaldırmayı amaçladık. Şehir içinde ve kasabalarda günlük yaşamdaki ulaşımı rahatlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 yerli, 4 kişilik elektrikli araç seri üretime hazır
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobilde 2025 eylül kampanyaları açıklandı! 1 milyon TL’den ucuza Egea fırsatı
İkinci el araç alırken aman dikkat! Otomobil ekspertizleri bile bu kusurları bulamıyor
ETİKETLER
#elektrikli araç
#düzce
#üretim
#yerli otomobil
#4 Tekerlekli Elektrikli Araç
#Şehir Içi Ulaşım
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.