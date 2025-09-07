Yüzde 100 yerli, 4 kişilik elektrikli araç seri üretime hazır

Düzce'de bir firma, yüzde 100 yerli ve dört tekerlekli elektrikli aracının ön seri üretimine başladı. Ev prizinden 3,5 saatte şarj olabilen araç, 100-130 kilometre menzile ve 75 km/s azami hıza sahip. Yeni modelin tamamı yerli mühendisler tarafından üretildi.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet alanındaki tecrübesini dört tekerlekli araç segmentine taşıyan firmanın banttan indirdiği otomobilin üretiminde kadın istihdamı dikkati çekiyor. Fabrika Cumayeri ilçesinde bulunuyor.

Tasarım Mühendisi Semih Çetinkaya, aracın geliştirilme sürecini ve özelliklerini anlattı. Sektörde L7 kategorisinde 4 kişilik elektrikli araç açığı bulunduğunu belirten Çetinkaya, "Bu açığı değerlendirerek L7 sınıfında bir araç tasarımı yaptık. Tamamen yerli mühendisler tarafından araç geliştirildi. Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki fabrikamızda üretime başladık" dedi.

A VE BE SINIFI EHLİYETLE KULLANILABİLECEK

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bu aracımızın motoru 13.5 kilowata sahip. Aracın 96 volt 100 amperlik bataryası var. Yaklaşık 100-130 kilometre menzil imkanı sunabiliyor. Araç maksimum 75 km/saat hıza çıkabiliyor. Ev tipi elektrik ile şarj edildiğinde bataryası 3,5 saat gibi bir sürede doluyor. Bu aracı 16 yaşından büyük herkes A ve B sınıfı ehliyetle rahatlıkla kullanılabilecek."

Çetinkaya, aracı tasarlarken özellikle şehir içi ulaşım sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Aracı üretirken şehir içi park sorununu ortadan kaldırmayı amaçladık. Şehir içinde ve kasabalarda günlük yaşamdaki ulaşımı rahatlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.