Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de komşularının bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Rize’de komşularının bayramını kutladı.

Erdoğan, baba ocağının bulunduğu Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada komşularıyla sohbet eden Erdoğan, vatandaşların bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşmanın ardından İstanbul’a gitmek üzere Güneysu ilçesinden karayoluyla ayrıldı.