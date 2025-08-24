Abdullah Öcalan'a af mı geliyor? AK Partililerden iddialara cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci PKK'nın silah bırakmasıyla devam etti. "Terörsüz Türkiye" süreci barış umutlarını güçlendirirken vatandaşın akılında ise tek soru kaldı. PKK lideri Abdullah Öcalan'a af geleceği yönündeki iddialara AK Partilerden çok net yanıt geldi.

'ÖCALAN DA ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Partililer, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili vatandaşın kafasında çok soru işareti olduğunu belirterek "Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi?’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor" bilgisini verdi.

"KİMSE ÖCALAN'A AF BEKLEMESİN"

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkenin daha da güçlendiğini ifade eden AK Partililer, "Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz" diye konuştu.