Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Abdullah Öcalan'a af mı geliyor? AK Partililerden iddialara cevap

"Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili en büyük sorulardan biri de 'Terörist başı Abdullah Öcalan'a af mı gelecek?' sorusuydu. AK Partililer bu iddialara çok net cevap verdi. Yapılan değerlendirmelerde, Öcalan'a affın mümkün olmadığı ve olmayacağı bildirildi.

Abdullah Öcalan'a af mı geliyor? AK Partililerden iddialara cevap
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 10:51

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısıyla başlayan 'Terörsüz ' süreci 'nın silah bırakmasıyla devam etti. "Terörsüz Türkiye" süreci barış umutlarını güçlendirirken vatandaşın akılında ise tek soru kaldı. PKK lideri 'a af geleceği yönündeki iddialara AK Partilerden çok net yanıt geldi.

Abdullah Öcalan'a af mı geliyor? AK Partililerden iddialara cevap

'ÖCALAN DA ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Partililer, örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili vatandaşın kafasında çok soru işareti olduğunu belirterek "Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi?’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor" bilgisini verdi.

Abdullah Öcalan'a af mı geliyor? AK Partililerden iddialara cevap

"KİMSE ÖCALAN'A AF BEKLEMESİN"

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkenin daha da güçlendiğini ifade eden AK Partililer, "Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz" diye konuştu.

